Gilet gialli | Salvini | ' Un conto è il caro benzina | un altro spaccare le vetrine'

Gilet gialli - Philippe : ora misure dure : 22.00 "Coloro che minacciano le istituzioni, che saccheggiano, che bruciano, non avranno l'ultima parola". Lo dice in diretta al Tg delle 20 il premier francese Philippe che annuncia un cambiamento di metodo da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei 'casseur'. "Faremo come qualche anno fa ci si comportò con gli hooligan negli stadi: furono identificati e fu loro vietato di partecipare alle partite". E aggiunge che da sabato saranno ...

Gilet gialli - linea dura del governo francese : “Schedatura e sanzioni per chi va a manifestazioni non organizzate” : Una legge per registrare e sanzionare chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. Il governo francese cerca di risolvere la crisi dei Gilet gialli con la forza. Dopo l’ottava manifestazione di sabato scorso e gli ennesimi scontri con la polizia, il premier Edouard Philippe è intervenuto al telegiornale delle 20 per per annunciare un cambio di metodo contro i cosiddetti casseur: “Coloro che minacciano le istituzioni, che ...

Iniziativa congiunta e opa sui Gilet gialli (moderati) : in un vertice con Casaleggio - Di Battista e Di Maio iniziano la cavalcata europea : All'inizio furono i Verdi, poi arrivò Farage, subito prima degli abboccamenti macroniani. Oggi è la nemesi del presidente francese, quei gilet gialli che hanno messo a ferro e fuoco l'Oltralpe, a essere l'interlocutore privilegiato del Movimento 5 stelle in vista delle prossime europee. È stata questa la portata principale della riunione tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Dattista e Davide Casaleggio. Un summit svoltosi ...

Gilet gialli : Parigi - Di Maio-Salvini facciano pulizia a casa loro : Primo commento del governo francese alle parole sui 'Gilet gialli' dei vicepremier italiani, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Arriva dalla ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro", ha scritto su Twitter.

Diego Fusaro - la lezione al piddino Gennaro Migliore : "Le spiego cosa sono i Gilet gialli" : Al fianco dei gilet gialli, senza indugi. gilet gialli che lui chiama "giubbe gialle di Gallia". Si parla di Diego Fusaro, il filosofo marxista convertito al governo gialloverde, il quale a L'aria che tira su La7 si spende nell'elogio della protesta transalpina. "Onore alla giubbe gialle di Gallia i

Matteo Renzi : “I Gilet gialli usano violenza e Di Maio gli assicura il suo sostegno” : Matteo Renzi va all'attacco del governo e del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nella sua ultima e-news. L'ex presidente del Consiglio critica aspramente la decisione di Di Maio di sostenere il movimento dei gilet gialli francesi: "assicura il proprio sostegno ai ‘gilet gialli’ proprio nel momento in cui questi usano violenza sui palazzi delle istituzioni e contro i poliziotti".Continua a leggere

Di Maio-Salvini - scatta il derby dei Gilet gialli : Giocano a rubabandiera Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a ruba-giilet , giallo, . La gara è a chi dei due tifa di più per la piazza francese in rivolta , anche violenta, contro Macron. Per ora ...

