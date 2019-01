Teramo | cinque anni dopo restituisce il maltolto al calzolaio che aveva derubato | “Un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Si pente ebuona parte del bottino, allegando anche una lettera di scuse. Succede in Abruzzo, a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di. La mattina del 31 dicembre ilDomenico Lo Cane, aprendo il suo negozio, si è trovato di fronte uno spettacolo solo all’apparenza consueto. Infilata sotto la serranda, si notava una busta, ma non si trattava del classico volantino pubblicitario o di auguri per le feste. Dentro c’era infatti una lettera scritta dal ladro (mai rintracciato) cheprimarubato 100 euro alla Speedy Service, l’attività di “riparazione scarpe e pelletteria varia” gestita dal 48enne di origine calabrese. E insieme al biglietto, 70 euro in contanti. “Quando questa avvenne, covai un sentimento di rabbia che col passare dei mesi è andato però sfumando fino a dimenticarmene, o quasi”, racconta a ilfattoquotidiano.it il commerciante ...