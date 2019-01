' Qui abbiamo troppi migranti | la città non è più sicura' La Valletta | Italia

Salvini - il bilancio del 2018 : «Sui migranti abbiamo riconQuistato i nostri confini» : «Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Matteo Salvini “interpreta” il discorso di Mattarella : “Abbiamo riconQuistato i confini” : Il messaggio di fine anno di Matteo Salvini agli italiani, dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Sono contento che lui abbia cominciato il discorso parlando di sicurezza, con noi al Governo l'Italia ha dimostrato che volere e potere e abbiamo riconquistato i nostri confini".Continua a leggere

Padalino a Foggia - parla Nember : 'Abbiamo avuto diversi colloQui - ma adesso è lui l'uomo più adatto' : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Parte con un ringraziamento a Grassadonia, tecnico 'che ha accettato una sfida a luglio quando ci davano retrocessi in C. Non è andata come ci ...

Olimpiadi - Fontana : 'Squadra compatta - abbiamo tutti i reQuisiti per centrare l'obiettivo' : 'Se l'unione fa la forza, allora possiamo di essere davvero una squadra che ha tutti i requisiti per centrare l'obiettivo. Non guardiamo agli avversari ma, in perfetto stile Lombardo-Veneto, ...

Inter-PSV - Spalletti : “Non abbiamo mantenuto la tranQuillità dovuta” : INTER PSV, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il PSV che è costato ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League: “Non siamo riusciti a mantenere la tranquillità dovuta, ci siamo innervositi e abbiamo perso qualche palla di troppo creando disordine a livello […] L'articolo Inter-PSV, Spalletti: “Non abbiamo ...

Modello Milano vs modello Roma. “Qui abbiamo un piano” : Roma. “Purtroppo per quanto si faccia la domanda è nettamente superiore alle azioni che si riescono a mettere in campo, però è una sfida che dobbiamo combattere col massimo impegno e sforzo per disegnare lo sviluppo e la crescita sociale delle nostre città”. Se tocca alle politiche sociali prendersi

Berlusconi è tranQuillo : “Salvini mi ha assicurato che resterà con noi - abbiamo la maggioranza” : Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa, mostra la sua tranquillità politica Il Governo? Un’Armata Brancaleone che non ha futuro. La Lega? Resta l’alleanza con Forza Italia. Ne è convinto Silvio Berlusconi che torna a parlare con una intervista rilasciata a Bruno Vespa per la presentazione del libro “Rivoluzione”, ultima fatica letteraria del giornalista in forza alla RAI. Per il leader di Forza Italia, ...

Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi - ecco le nostre impressioni : Abbiamo testato per un paio di settimane il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, con 6 porte e in grado di erogare 60W. L'articolo Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, ecco le nostre impressioni proviene da TuttoAndroid.