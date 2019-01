Lega e M5s distanti sul caso Sea Watch | Di Maio ' daremo lezione all' Europa' Salvini

La Sea Watch in mare divide M5s e Lega. Salvini se la prende con Ue : 'vergognosa' : Sulla vicenda della nave in mare ormai da 14 giorni il leader pentastellato incassa il plauso di Roberto Fico e critica la Ong: 'non dispongono della vita dei migranti, l'Italia sta dicendo che siamo ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Migranti - Lega e M5S ancora divisi. Salvini : «Vergognoso il silenzio dell'Europa sulle ong» : Lega e 5 stelle ancora divisi su sicurezza e Migranti. Sulla vicenda della nave Sea Watch, in mare ormai da 14 giorni con 32 persone a bordo senza poter sbarcare, Luigi Di Maio incassa il plauso del...

Dl sicurezza - nuovi malumori tra i senatori M5S. Mantero : ‘Crea ilLegalità’ Il fronte del no Salvini e l’dela delle ispezioni : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Dl Sicurezza - Mantero - M5S - : «Creerà ilLegalità - facendo fare bella figura al Pd» : Dopo le prese di distanza di alcuni sindaci M5S sul dl Sicurezza, come nel caso di Filippo Nogarin a Livorno e di Francesco De Pasquale a Carrara, anche in Parlamento tra i pentastellati si fanno ...

Dl Sicurezza - Mantero (M5S) : «Creerà ilLegalità - facendo fare bella figura al Pd» : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Migranti : consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lanciato dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori

M5s tratta con la Lega : l'ultima proposta reddito di cittadinanza a stranieri che vivono in Italia da dieci anni : Prima gli Italiani anche per il reddito di cittadinanza. Nel lungo braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Lega una soluzione, almeno per il momento, al netto di modifiche perché ancora una data ufficiale non c'è, sarebbe stata trovata. L'idea è di dare il reddito agli stranieri residenti nel nostro Paese da 10 anni e non da cinque come previsto in quella bozza che tanto ha fatto arrabbiare gli esponenti del ...

Senato - i numeri della maggioranza dopo le espulsioni 5 stelle. Lega : “Tranquilli”. M5s : “Voti Fdi in aiuto? Ben vengano” : Quattro voti di scarto, che rischiano di diventare due, ma Lega e M5s assicurano che al Senato non si sta aprendo un nuovo fronte di crisi. dopo la tempesta in casa 5 stelle che ha visto l’espulsione di due Senatori (tra cui il capitano Gregorio De Falco) e in attesa che i 5 stelle decidano le sorti di altre due parlamentari (Nugnes e Fattori), dalla maggioranza cercano di calmare le acque e garantiscono che l’esecutivo avrà ancora ...

La7 - l’ex ministra Pinotti critica duramente Salvini e il governo M5s-Lega ma tutta la scena è rubata dal suo gatto : Entusiasmo e tripudio bipartisan sono stati scatenati su Twitter dal gatto dell’ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ospite in collegamento di Omnibus, su La7. Mentre la senatrice del Pd stigmatizzava duramente la politica migratoria “cattivista” del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tutta l’attenzione dei telespettatori è stata calamitata dal suo gatto, che, con flemma esilarante, è comparso alle sue ...

M5S e Lega ora litigano anche sugli stipendi dei parlamentari : La vecchia politica che ci teneva tanto a guadagnare tanti soldi non ha saputo dare risposte ai cittadini. Non credo che qualcuno possa dire che noi del M5S lavoriamo male perché guadagniamo di meno. ...

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" parte bene M5s batte la Lega alle europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.

Di Maio vola a Bruxelles per firmare il manifesto contro le destre estreme. Così il M5S sfida la Lega : Lega e M5S sono uniti al governo in Italia, mentre alle elezioni europee si presenteranno ben distinti. E si annunciano già scintille. Subito dopo l'Epifania, il 7 o l'8 gennaio, la data è in via di ...

Sondaggio Bimedia - Luigi Di Maio e M5s lontani 10 punti dalla Lega. Pd e Forza Italia - numeri da funerale : Sale lo spread nei sondaggi tra Lega e M5s. Secondo la rilevazione di Bimedia, se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 33,7%, quasi 10 punti in più su quello guidato da Luigi Di Maio: i 5 Stelle si fermano infatti al 24,8%, ben al di sotto del risul