Johannes Klaebo vince il suo primo Tour de Ski e vola in testa alla Coppa del Mondo

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - sesto De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. Vince Johannes Klaebo - Francesco De Fabiani è nono : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Tour de Ski 2019 - Johannes Hoesflot Klaebo resiste sul Cermis e trionfa. Francesco De Fabiani perde posizioni : Il Tour de Ski è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che amministra alla perfezione il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti e giunge primo nella 9 km pursuit in tecnica libera con scalata finale del Cermis, dove precede il russo Sergey Ustiugov, secondo, e l’altro norvegese Simen Krueger, terzo. Purtroppo cede nel finale e chiude soltanto nono Francesco De Fabiani, partito quarto, mentre restano fuori dai trenta Stefano Gardener ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : si parte con la sprint di Dobbiaco. Federico Pellegrino sfida Johannes Hoesflot Klaebo : Dici sprint a tecnica libera e pensi subito ad una sfida epocale tra i due “padroni” della specialità, Federico Pellegrino e Johannes Hoesflot Klaebo, che rinnoveranno la loro battaglia sulla neve di Dobbiaco nella tappa inaugurale del Tour de Ski 2018-2019 in programma sabato. Furono proprio loro a contendersi l’oro olimpico, ma a tecnica classica, lo scorso febbraio a PyeongChang, e sono stati ancora loro a giocarsi il ...