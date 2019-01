F1 Ferrari | Vettel | «Simulatore fondamentale | risolveremo presto»

F1 - Luciano Burti : “La Ferrari non ha fatto abbastanza per alleggerire la pressione su Sebastian Vettel” : Nel corso di una lunga intervista al sito Autosport.com ha detto la sua sulla situazione in casa Ferrari della stagione appena conclusa anche Luciano Burti, ex pilota brasiliano in Jaguar e Prost ai tempi della Formula Uno ma, soprattutto, ex test-driver della scuderia di Maranello. E, come potrete ampiamente rendervi conto, non sono parole di circostanza o “al miele”. Secondo il nativo di San Paolo, attuale commentatore della F1 per ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “La Ferrari non lo ha supportato” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno fa parte già dell’album dei ricordi e le analisi sul suo svolgimento, in questo periodo di pausa, si sprecano. Tutti, o quasi, hanno fornito la loro chiave di lettura sul nuovo trionfo della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton e sul fallimento della Ferrari e del tedesco Sebastian Vettel. Le critiche nei confronti del quattro volte iridato non sono mancate, ritenuto il principale responsabile del target ...

Sebastian Vettel - la lettera in italiano alla Ferrari in vista del 2019 : Una cosa inusuale, segno del suo momento di carriera difficile, ma anche dell'attaccamento che nutre per la Ferrari. A poche ore dal Natale e durante la pausa per le vacanze, Sebastian Vettel ha preso "carta e penna" e scritto una lettera, in italiano, alla scuderia di Maranello: un messaggio di aff

Vettel alla Ferrari : 'Uniti possiamo fare il prossimo passo' : Roma, 23 dic., askanews, - 'Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte e unita possiamo fare 'il prossimo passo'', questo il messaggio di Sebastian Vettel alla Ferrari. 'Il prossimo ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

Vettel - lettera alla Ferrari : 'Restiamo uniti - siamo una squadra fantastica' : 'Cari ragazzi, un grande GRAZIE per tutti quanto Voi!'. Comincia così la lettera scritta in italiano che Sebastian Vettel ha inviato a tutti i membri della Ferrari per fare un piccolo bilancio del ...

