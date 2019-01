Addio a Federica | mamma di tre figlie Il commovente addio del marito su Fb | “Abbiamo

fanpage

(Di domenica 6 gennaio 2019) L'straziante di Michele Palazzesi, ex consigliere comunale di Treia, in provincia di Macerata, alla moglieBranchesi, parrucchiera molto conosciuta in città, strappata via all'affetto dei suoi cari da un male incurabile: "Te ne sei andata in un giorno d'inverno freddo e grigio, tu che amavi il sole e il mare. La battaglia è finita. Abbiamo perso e intorno a noi solo macerie".