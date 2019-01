Siena | fermata minorenne per l’omicidio di un 63enne marocchino | “Voleva stuprarmi”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 gennaio 2019) Lui ha provato a violentarla, lei lo ha ucciso a coltellate. È la versione fornita agli inquirenti dalla ragazzain provincia dicon l’accusa di essere l’autrice dell’omicidio di una Castelnuovo Scalo. La giovane, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, ha ammesso di essere l’omicida spiegando di esser stata aggredita dall’uomo. Il decreto di fermo è stato emesso dalla procura minorile di Firenze e ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori. Secondo quanto appreso, ilera completamente nudo e presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto. Il corpo è stato ritrovato all’interno di una fornace di laterizi dove l’uomo aveva lavorato per anni. Nella fattispecie, il cadavere è stato rinvenuto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della fornace ...