Reddito cittadinanza a 1,4 mln famiglie

La platea dei beneficiari deldisarà di 1.437.000per 8,5 miliardi di spesa. Lo si legge nella bozza del decreto su Quota 100edisecondo cui i nuclei che potranno accededere al beneficio composti di una sola persona saranno 387.000 pari a oltre un quarto del totale (1,64 miliardi la spesa per questa componente). Saranno 198.000 lecoinvolte con cinque componenti o più per 1,4 miliardi di spesa.Così negli articoli della bozza presa in visione dall'Ansa.