Maltempo in Sicilia | gruppo di scout bloccato da una tormenta di neve

Sicilia - SoS mucche e altri animali bloccati sui monti per Maltempo : E' vera e proprio corsa contro il tempo in Sicilia per soccorrere mucche, asini e altre diverse specie di animali di proprietà degli agricoltori bloccati dalla neve sulle montagne, senza riparo e ...

Maltempo Sicilia : aziende agricole isolate sulle Madonie : “sulle Madonie le aziende agricole sono semi isolate e solo grazie all’impiego dei trattori alcune strade sono percorribili, seppure in parte. È corsa contro il tempo per far rientrare gli animali e fornire loro un riparo sicuro“: lo rende noto Coldiretti Sicilia, precisando che nelle aziende sulle montagne di Collesano, in provincia di Palermo, le tubature di acqua e gas sono congelate e bisogna riscaldarle con mezzi ...

Maltempo Sicilia : nevicate in atto - sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del Maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ...

Maltempo - neve e gelo in Sicilia : disagi sulle strade : disagi alla circolazione stradale in Sicilia, a causa di gelo e neve: la statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi (le auto possono circolare ma solo con le catene). Si registra ghiaccio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste ...

Maltempo Sicilia : neve a Palermo - voli dirottati e cancellati : A causa della neve caduta ieri sera su Palermo si sono registrati disagi all’aeroporto Falcone-Borsellino: alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati in altri scali. Il volo FR 04341 delle 21.45 proveniente da Bologna è stato dirottato su Trapani; il volo FR 01440 delle 21.50 proveniente da Milano è stato dirottato su Trapani; il volo FR 04906 delle 19.30 proveniente da Roma è stato dirottato su Comiso; il volo FR 02311 delle ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora Maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo Sicilia : Caritas Catania distribuisce coperte ed indumenti : E’ cominciata nei giorni scorsi a Catania, in vista dell’emergenza freddo, la distribuzione di coperte e indumenti ai senzatetto della citta’ da parte dei volontari dell’Unita’ di Strada della Caritas Diocesana, che sono partiti dall’Help Center per raggiungere tutte le aree dove solitamente stazionano i soggetti piu’ fragili. Le coperte sono state donate da numerosi benefattori, tra cui tantissime ...

Maltempo Sicilia : Eolie isolate e anche qualche fiocco di neve a bassa quota : A causa del Maltempo le Eolie sono nuovamente isolate: in alcune zone è persino caduta la neve a bassa quota. Le mareggiate delle ultime ore hanno raggiunto alcune case delle frazione di Acquacalda e Canneto a Lipari. Fermi ai porti aliscafi e traghetti a causa delle forti raffiche di vento e del mare che ha raggiunto Forza 6-7. L’unico mezzo della Liberty Lines partito da Lipari è stato un aliscafo. A Stromboli, Panarea, Alicudi e ...

Maltempo : Sicilia nella morsa di vento - pioggia e neve : Da alcune ore si è abbattuta sulla Sicilia una violenta ondata di Maltempo con pioggia, forti raffiche di vento e temperature prossime allo 0. A Palermo e provincia la notte scorsa diversi alberi e rami sono stati spezzati finendo per strada. Questo ha richiesto l’intervento di numerose squadre di Vigili del fuoco. Un albero è caduto a Mondello in via Regina Elena, mente un altro si è spezzato sulla SS. 188 all’altezza di Palazzo ...

Maltempo Sicilia - nevicata Capodanno 2015 : 80% dei contributi dalla Regione : Innalzato dal 38,26 all’80 per cento il contributo economico alle 30 aziende agricole colpite dall’eccezionale nevicata che nella notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015 si abbatte’ sui comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La Regione ha deciso di aumentare il contributo per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata. “A distanza di 4 anni esatti si ...

Maltempo - nevica in Sicilia : mezzi spazzaneve e spargisale in azione : A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche in Sicilia, l’Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesaro'” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro’ e San ...