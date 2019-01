Al via la prevendita di Blackview BV5500 | in offerta a 80 euro fino al 10 gennaio

Al via la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019 : prezzi e info utili : Parte la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2019, in scena dal 5 al 9 febbraio. Come sempre, la vendita dei ticket per le 5 serate parte con gli abbonamenti. A seguire, verranno resi disponibili per l'acquisto i biglietti per le singole serate in base al numero di abbonamenti venduti e alla disponibilità del teatro. Dall'8 gennaio al 9 gennaio alle 12.00 sarà possibile effettuare una prenotazione per l'acquisto ...

Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi a Cagliari e settori disponibili - al via la prevendita per Fan Club e VivaTicket : Al via la prevendita dei biglietti per il doppio concerto di Vasco Rossi a Cagliari, il 18 e il 19 giugno 2019. Vasco Non Stop Live farà tappa anche in Sardegna per due concerti-evento attesissimi in programma per il 18 e per il 19 giugno del pRossimo anno a Cagliari Fiera. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 20 dicembre, in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club ...

Personale è il nuovo album di Fiorella Mannoia con tour al via da maggio : info biglietti in prevendita : Il nuovo album di Fiorella Mannoia è Personale. La tournée partirà immediatamente dopo il rilascio del disco e con biglietti in prevendita dal 19 dicembre mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dal 22 dicembre. Il progetto è stato annunciato sulla pagina ufficiale dell'artista che anticipa anche le date del tour che sono state decise per portare Personale in giro per l'Italia. I biglietti saranno consegnati secondo le ...

Mazda avvia la prevendita della Nuova Mazda3 : Presentata all'ultimo Salone di Los Angeles, sarà disponibile nelle versioni 2.0L benzina SKYACTIV-G M HYBRID da 122 CV e 1...

Prezzi dei biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

A sorpresa i concerti di Carl Brave nei teatri al via da Milano nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti di Carl Brave nei teatri arrivano a sorpresa dopo il passaggio a OTR. L'agenzia di Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli e tanti altri aggiunge quindi un nuovo nome al suo roster, rilasciando le date della prossima tournée che si terrà a partire dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per assistere ai concerti di Carl Brave sono in prevendita su TicketOne dalle 11 del 13 dicembre e con consegna secondo le ...

Al via il 10 dicembre la prevendita di UMIDIGI One Max con notch a V e due insolite colorazioni : Prenderà il via lunedì su GearBest la fase di prevendita di UMIDIGI One Max, smartphone con notch a V e due splendide colorazioni, a un ottimo prezzo. L'articolo Al via il 10 dicembre la prevendita di UMIDIGI One Max con notch a V e due insolite colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Audi e-tron - al via la prevendita" : Tra l'altro, il suv elettrico a trazione integrale a cinque posti con un'autonomia superiore a 400 chilometri nel ciclo Wltp, è la prima vettura al mondo prodotta in grande serie che può essere ...

Prezzi dei biglietti per gli Imagine Dragons a Firenze Rocks nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Gli Imagine Dragons a Firenze Rocks, in concerto il prossimo 2 giugno. Dopo il grande successo del concerto al Milano Rocks, la band torna in concerto in Italia nel 2019 per un unico evento in programma a Firenze. Sarà la manifestazione musicale dedicata al rock, Firenze Rocks, ad accogliere l'unico evento degli Imagine Dragons in Italia per la presentazione del nuovo disco di inediti, Origins. La prevendita dei biglietti parte oggi, ...

Al via la prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : info e prezzi : La prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente disponibili. Chiusa la prelazione per il fan club e per gli iscritti alla newsletter, sono ora in vendita i tagliandi di ingresso anche per i non iscritti alle sezioni speciali. Come annunciato nel corso di presentazione del progetto, Laura Pausini e Biagio Antonacci daranno il via al tour a due voci dal 26 giugno al San Nicola di Bari, per ...

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Al via la prevendita della seconda generazione Audi Q3 : Nuova Audi Q3, lo sport utility compatto dei quattro anelli, si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, complici sia il single frame ottagonale e le prese d’aria derivati da Q8, l’ammiraglia della gamma Q, sia i sottili proiettori offerti in tre versioni, tutte con tecnica a LED. Al seducente look esterno si accompagna […] L'articolo Al via la prevendita della seconda generazione Audi Q3 sembra essere il primo su ...

Prezzi dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 con meet&greet a 750 euro - al via la prevendita : Parte la prevendita dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019. Il gruppo sarà in concerto in Italia per un'unica sera, il prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dopo 18 anni di assenza dalle arene indoor mondiali. Il tour coinvolgerà l'America ma anche l'europa e l'Italia sarà protagonista di un unico spettacolo a supporto del nuovo disco di inediti del gruppo, DNA. L'evento è atteso per il 15 maggio e i ...

Biglietti per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 concerti in Italia : prevendita al via su TicketOne : Michael Bublé a Milano nel 2019 per due concerti consecutivi attesi al Mediolanum Forum di Assago. Al momento sono questi gli unici due eventi live di Michael Bublé in programma per il prossimo anno in Italia. L'artista ha annunciato una serie di concerti a partire dal prossimo mese di febbraio. La tournée a supporto del nuovo album di inediti, Love, coinvolgerà tutto il mondo e non trascurerà l'Italia dove Michael Bublé si esibirà il ...