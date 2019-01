Stati Uniti | Powell | Fed pronta a cambiare politica sui tassi se necessario

Stati Uniti : aumentano i posti di lavoro a dicembre - crescono gli stipendi : Secondo gli analisti l'impennata dell'occupazione mostra come l'economia statunitense goda di buona salute, nonostante i timori di un rallentamento che ha danneggiato il mercato azionario negli ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Militare USA svela come gli Stati Uniti hanno ingannato Siria e Russia - : Il colonnello dell'esercito americano in pensione Douglas MacGregor su Fox News ha detto che il ritiro delle truppe americane dalla Siria è un "passo astuto", il quale la Russia avrebbe litigato con i suoi alleati nella regione.Secondo McGregor, la Russia ha da tempo stabilito relazioni con la Turchia, l'Iran e i ribelli Siriani, e il ritiro delle truppe americane la costringerà a scegliere tra loro.--"Dobbiamo lasciare la Siria del Nord il ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina : Dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Stati Uniti : Nancy Pelosi non esclude impeachment contro Trump : ... aggiungendo però che "non dovremmo accusare per una ragione politica, e non dovremmo evitare l'impeachment per una ragione politica". I Democratici sono Stati cauti nel menzionare la parola "...

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Shopping natalizio da record negli Stati Uniti : 850 miliardi di dollari trainati da moda e online : ... la diminuzione di di 8,3 punti registrata dalla Conference Board in dicembre, che porta l'indice a quota 128,1, sarebbe stata generata dai timori che un rallentamento dell'economia globale, ...

Stati Uniti : positivo il PMI manifatturiero a dicembre : Nel mese di dicembre il PMI manifatturiero degli Stati Uniti è salito a 53,8 punti rispetto ai 53,9 della stima flash diffusa a metà dicembre e si confronta con i 55,3 punti del mese di novembre. E' ...

Stati Uniti - continua impasse per il muro di Trump : Riprendono oggi, mercoledì 3 gennaio, i lavori del Congresso statunitense, fermo da 12 giorni in un'impasse , nata sulla scorta delle richiesta di finanziamento per la costruzione del muro al confine ...

Stati Uniti - polizia usa gas lacrimogeni contro migranti a confine Messico. Arrestate 25 persone : Le autorita' americane hanno usato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una 'carovana' dall'Honduras che stavano tentando di sfondare la recinzione al confine tra Usa e Messico a Tijuana. Lo scrive l'Ap, riferendo di almeno tre raffiche di gas nelle prime ore di oggi nella parte messicana della frontiera. Tra i migranti presi di mira anche donne e bambini, nonche' alcuni reporter. La polizia di frontiera ha sostenuto ...

Abe ha detto che le truppe degli Stati Uniti in Giappone non minacciano la Russia - : Le truppe statunitensi in Giappone non sono dirette contro la Russia, ha assicurato martedì il primo ministro Giapponese Shinzo Abe in un'intervista con la tv "Asahi". "Le truppe americane in Giappone ...

"Abusi su minorenni migranti" Scoppia bufera negli Stati uniti : Altri migranti, anche questa volta minorenni, risultano essere Stati maltratti negli Stati uniti. In questa specifica circostanza, la notizia proviene dallo Stato dell'Arizona, dove alcuni lavoratori del centro Hacienda Del Sol di Youngtown si sarebbero resi responsabili di comportamenti quantomeno vergognosi.La bufera, stando a quello che riporta Sky, è stata sollevata grazie a dei video diffusi su The Arizona Republic. Sempre più spesso, ...