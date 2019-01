Maltempo | 24 voli cancellati e dirottati a Bari e Brindisi

meteoweb.eu

: dirottati a lamezia? ps non hanno il coraggio si specificarlo all'ansa,povero Stefani - Radiotarantouno : dirottati a lamezia? ps non hanno il coraggio si specificarlo all'ansa,povero Stefani - AnsaPuglia : Maltempo: disagi in aeroporti Puglia, alcuni voli dirottati - Puglia -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Ventiquattrosono stati complessivamentenegli aeroporti pugliesi dia causa del. Sulle altre partenze si sono registrate fino a sei ore di ritardo. La neve che si sta abbattendo su gran parte della regione sta causando disagi non soltanto alla circolazione stradale, ma anche ad autobus, treni e aerei.Le Fal hanno soppresso le corse dei bus in partenza da Matera, Gravina, Altamura e Toritto; Trenitalia, scattato il piano neve, ha cancellato 60 corse prevalentemente nella tratta tra Barletta e Fasano e tra Taranto e. Negli scali aeroportuali pugliesi sono stati12(7 in partenza daverso Bergamo, Londra, Torino, Milano, Roma, Basel, tre in arrivo ada Milano e Basel, due in partenza daper Venezia e Milano) e altri 12La centrale operativa della Prefettura diinforma, ...