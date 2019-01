Le borse europee chiudono in forte rialzo | Milano +3 | 37%

Milano +3 - 37%. Bene tutte le borse europee : Dopo il crollo di ieri legato alla crisi del titolo che ha affossato Wall Street, mercati in crescita grazie alla riapertura del dialogo tra Stati Uniti e Cina - La Borsa di Milano ha chiuso con più 3,...

Apple crolla e affossa anche le borse europee : La società di Cupertino paga così la revisione al ribasso delle stime dei ricavi del primo trimestre dell'anno: a pesare è il calo dell'economia cinese e le tensioni commerciali tra Usa e Pechino per ...

borse europee tentano il rimbalzo. Riavvio dei negoziati Usa-Cina : Tutti i principali indici azionari risalgono di circa un punto percentuale: Piazza Affari sale dell'1,1%

borse europee giù - Milano in rosso. Lo spread torna sopra quota 270 : Tutte in calo in chiusura le principali piazze europee . Giornata 'no' anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sale molto lo spread Btp-Bund: il differenziale tocca ...

borse europee in calo - lo spread torna a salire : Mercati. I timori per la crescita dell'economia continuano a preoccupare i mercati. Ne è prova anche il taglio delle stime di crescita del gigante dell'informatica Apple che colpisce i titoli tecnologici europei. In questo clima di ...

Apple - le stime al ribasso per il primo trimestre mettono in crisi le borse europee : Apple ha deciso di rivedere al ribasso le stime sui ricavi del primo trimestre, provocando una serie di cali in tutte le borse europee. Pesano sullo scenario finanziario anche il rallentamento delle vendite in Cina e la situazione di Wall Street che continua a oscillare. Effetto Apple sulle borse del Vecchio Continente Il colosso statunitense, dopo aver comunicato di aver effettuato un taglio alle stime per il primo trimestre, ha generato un ...

borse europee negative - Milano a -0 - 65% : 9.15 Apertura in calo per la Borse europee, sulla scia della debolezza delle piazze asiatiche penalizzate dal calo sulle previsioni di fatturato di Apple. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 18.211 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 255 punti, con rendimento del decennale al 2,71%. Londra -0,67%, Parigi -1,01% e Francoforte -1,07%. Euro a 1,1373 dollari e 122,20 yen sui mercati valutari europei.

Le borse europee risalgono dai minimi. Banche sotto pressione a Milano : Partite col piede sbagliato, le principali borse europee cercano di recuperare terreno risalendo dai minimi registrati in avvio di seduta, la prima del 2019. A pesare sul sentiment degli investitori ...

borse europee : debutto in rosso nel 2019 - : Partono male i principali listini del vecchio continente con Milano, Francoforte, Londra e Parigi che aprono in negativo. Giù anche i mercati asiatici e i future di Wall Street

borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.17 Borse europee in calo, Milano a -0,72% Apertura in netto calo per le Borse europee, nella prima seduta del nuovo anno. Pesano le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,72% e l'All Share -0,9%. Scarto Btp-Bund tedesco a 252 punti con rendimento del decennale al 2,73%. Londra -1,27%, Parigi -1,87% e Francoforte -0,...