Dopo la Supercoppa | ci sarà il Qatar Quanto siamo disposti a cedere?

Juventus - in uscita Spinazzola : se ne riparlerà Dopo la Supercoppa : La Juventus ha una nutrita batteria di esterni ma tra questi l’unico a non aver avuto spazio è Leonardo Spinazzola . L’ex laterale sinistro dell’Atalanta si è infortunato in primavera e solo di recente è tornato a disposizione di Allegri, che però non lo ha ancora utilizzato, nonostante i problemi fisici di Cuadrado e Cancelo e l’assenza di alternative per Alex Sandro. Quasi sicuramente Spinazzola a gennaio lascerà ...

Juve-Milan : appelli per non giocare la Supercoppa in Arabia Saudita Dopo l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi : Credo che anche il mondo dello sport italiano non possa e non debba tirarsi indietro: va immediatamente bloccata la decisione di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. È ...