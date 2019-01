CHE CAZZO RIDI Video | Fedez pubblica il nuovo singolo Feat Tedua e Trippie Redd

Fedez - nuova canzone 'CHE CAZZO ti ridi' : testo - significato e come ascoltarla : Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo brano del rapper milanese, che parte da un campionamento di ''Adam's Song'' dei...

Fedez - nuova canzone 'CHE CAZZO ti ridi' : testo - significato e come ascoltarla : Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo brano del rapper milanese, che parte da un campionamento di ''Adam's Song'' dei...

Fedez - «CHE CAZZO ridi» il nuovo inedito con Tedua e Trippie Redd : «Già primo su iTunes e Apple Music» : di Luca Calboni ' Volevo cambiare il mondo con le mie idee, è stato più facile cambiare idea '. Si chiama Che ca**o ridi il nuovo singolo di Fedez estratto dal suo album Paranoia Airlines , in uscita ...

Fedez e Tedua insieme per raccontare un mondo disilluso e disincantato con l’inedito “CHE CAZZO Ridi” : Da oggi, venerdì 4 gennaio, è disponibile in digitale l’inedito di Fedez “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, il nuovo brano estratto da “Paranoia Airlines”, l’attesissimo album in uscita il 25 gennaio 2019. Anche in questa occasione si riconferma l’incredibile successo di Fedez: in meno di 24 ore, il singolo ha già raggiunto la prima posizione della classifica di ITunes e in quella di Apple Music. Il brano vede la collaborazione di ...

Fedez feat. Tedua e Trippie Redd : ‘CHE CAZZO ridi’ sbloccata dai fan : Da venerdì 4 gennaio è disponibile in digitale l’inedito di Fedez “Che cazzo ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, il nuovo brano estratto da “Paranoia Airlines”, l’album in uscita il 25 gennaio 2019. Fedez e la collaborazione con Tedua e Trippie Redd Il brano vede la collaborazione di Tedua, tra i più importanti esponenti della trap italiana, stimato dallo stesso Fedez e rivelazione del 2018, disco di platino con l’ultimo album “Mowgli – ...

Manovra - protesta Pd contro deputata M5s : “Ci diffama”. Sgarbi a Fiano : “Noi immuni - diciamo quel cazzo CHE vogliamo” : Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico durante la discussione che ha preceduto il voto di fiducia alla Camera. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell’intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 stelle durante le dichiarazioni di voto. Dai banchi del Pd è parita la protesta. “Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5s ci insulti senza dire ...

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Giuliano Cazzola : 'Governo di pagliacci - dissero CHE avrebbero spezzato le reni all'Ue' : L'ex parlamentare ed economista Giuliano Cazzola, esperto di previdenza e strenuo difensore della Riforma Fornero, è intervenuto a ''Radio Radicale'' per esprimere il proprio parere sull'attuazione della quota 100. Stando alle ultime indiscrezioni, quest'ultima sarà soltanto una misura sperimentale prevista per i prossimi tre anni. In collegamento telefonico con Sonia Martina, l'ex parlamentare del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano ha ...

Dall’esoso compleanno al Superclasico - Wanda Nara contro le critiCHE dei tifosi : “se Icardi segna non rompono il cazzo” : Wanda Nara dopo aver festeggiato il suo 32° compleanno con una mega festa presenzia a Tiki Taka e parla delle critiche ricevute per il party di qualche giorno fa Dopo aver festeggiato in grande spolvero il suo 32° compleanno, Wanda Nara ha presenziato come di consueto a Tiki Taka. Anche con la sua famiglia professionale Wanda ha celebrato il traguardo raggiunto (VEDI QUI) e poi ha commentato le voci secondo le quali i tifosi avrebbero ...

Hell’s KitCHEn Italia - Carlo Cracco al concorrente : “Ma cosa fai piangi? Sembri un barboncino - sei un uomo cazzo”. E arrivano le accuse : “Maschilista” : Ai tempi dei social basta una frase per creare una polemica. Ne sa qualcosa Carlo Cracco finito nel mirino dopo un episodio trasmesso nella quinta puntata di Hell’s Kitchen Italia, programma culinario in onda su SkyUno. Lo chef stellato assaggia un piatto preparato dal lodigiano Rudy, sguardo fisso poi il giudizio: “Il tuo piatto era buonissimo.” Il concorrente si libera dalla tensione e piange, con una reazione sorpresa ...

Nanni Moretti a CHE tempo CHE fa : “Ius soli errore vergognoso del Pd. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti” : Nanni Moretti, ospite ieri sera a Che tempo che fa su Rai 1, alla domanda di Fabio Fazio a chi farebbe oggi la sua storica battuta “di’ qualcosa di sinistra” ha risposto: “Il Pd ha fatto un errore vergognoso: non dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia, il cosiddetto ius soli. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti”. Video Rai L'articolo Nanni Moretti a Che tempo che fa: “Ius soli errore vergognoso del Pd. ...

Cazzotto nello stomaco! Ad Amici Marcello SacCHEtta cacciato da Maria De Filippi : Tra gli indiscussi protagonisti di questa stagione di Amici c'è Marcello Sacchetta, ballerino professionista storico del talent-show condotto da Maria De Filippi. Campano e abbastanza amato dal pubblico, il suo percorso nel programma non è sempre stato facile, tanto che Marcello pochi giorni fa ha pubblicato sui social un video in cui parlava proprio delle sue difficoltà. E Sacchetta rivela che, addirittura, fu rifiutato dalla scuola dalla De ...

Bonucci se la ride con Dybala sui social - Evra lancia un siluro al Milan : “Leo - col cazzo CHE di là…” [FOTO] : L’ex difensore di Juventus e Manchester United ha commentato una foto postata su Instagram da Dybala, scatenando la reazione dei tifosi del Milan Un siluro al Milan, di quelli che solo Patrice Evra sa lanciare. L’assist l’ha fornito una foto postata su Instagram da Paulo Dybala, in cui l’argentino e Bonucci se la ridono alla vigilia del match di Champions contro il Valencia. Il francese ha sfruttato questa occasione ...

Le 10 domande CHE i candidati alla segreteria del Pd non si pongono su lavoro - tasse - Europa. Il commento di Cazzola : Sarà in grado il Pd di raccontare al Paese delle cose che non ha il coraggio di confidare nemmeno a se stesso? Il commento di Giuliano Cazzola In gara per la segreteria del Pd, alle ''primarie'', ci ...