Australia | a Sydney attacco con coltello | un morto e 2 feriti

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier Australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Da Sydney a Melbourne in meno di 40 minuti : un Hyperloop a oltre 1.220km/h per un sistema di trasporto futuristico in Australia : I pendolari potrebbero presto viaggiare da Sydney a Melbourne o viceversa in meno di 40 minuti in un nuovo tunnel ad altissima velocità. La “capsula” nel sistema del tunnel viaggerà da Adelaide a Brisbane a 1.223km/h e attraverserà le città più importanti lungo il suo percorso. Viaggiare da Adelaide a Melbourne o da Sydney a Brisbane richiederebbe poco più di 30 minuti. Un viaggio da Melbourne a Canberra dovrebbe impiegare 23 minuti, mentre da ...

Australia : nuova evacuazione per il grattacielo Sydney di 38 piani : Timori per la situazione della Opal Tower, il grattacielo di 38 piani che sorge nella zona occidentale di Sydney: le autorità hanno fatto evacuato nuovamente gli inquilini, dopo che è stata ordinata un'”indagine completa” sulle crepe comparse alla vigilia di Natale al 10° piano, che hanno portato alla prima evacuazione. La società costruttrice dell’edificio, inaugurato appena 4 mesi fa, ha assicurato che l’edificio è ...

Meteo folle in Australia - Alluvioni a Sydney e incendi nel Queensland : C ontinua l'ondata di 'folle' maltempo che ha colpito l' Australia , con precipitazioni record a Sydney e temperature elevate nel Queensland , dove la siccità ha causato vasti incendi. Le piogge ...

Australia : forti piogge nell’area di Sydney - inondazioni e caos trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...

Australia - Var annulla un gol nel derby di Sydney : l'ex Bayern Babbel impazzisce. VIDEO : E dire che in Australia siamo solo alla seconda giornata di campionato… Precedenti scomodi In realtà il rapporto tra Var e il mondo Australiano del pallone non è dei migliori già da molto tempo. L'...