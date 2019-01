Negli USA Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di PS4 e Xbox One combinate

Shutdown - impasse Negli USA : Trump non cede - i democratici nemmeno : Roma, 3 gen., askanews, - Per l'amministrazione federale degli Stati Uniti, nel dodicesimo giorno dello 'Shutdown', i tentativi di trovare una soluzione sono rimasti sterili: Donald Trump si è ...

Paura in uno zoo Negli USA : bambina di 2 anni cade nella gabbia dei rinoceronti : La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale.Continua a leggere

Approvato Negli USA il radar di Google per usare i dispositivi senza toccarli : La Federal Communications Commission, FCC, statunitense si è pronunciata sul caso Soli, la nuova tecnologia in sviluppo presso i laboratori di Alphabet, holding che controlla il motore di ricerca ...

Shameless 9 sbarca su Mediaset da febbraio : la sinossi dei primi episodi in onda Negli USA nel 2019 : Tutto pronto per l'addio di Fiona in Shameless 9 e non solo negli Usa ma anche in Italia. Mediaset ha annunciato il ritorno della serie in onda dal prossimo febbraio su Premium Stories a partire da giorno 8. A quel punto la serie non sarà ancora terminata negli Usa e sarà ancora in piena corsa verso il gran finale con gli ultimi 4 episodi ancora inediti, Fiona sarà andata già via oppure no? Con questa domanda nel cuore, il pubblico di ...

Pallanuoto - amichevole USA-Italia 12-11. Fioccano espulsioni e rigori nel secondo test Negli States : Le nuove regole portano ancora una volta ad una gran quantità di espulsioni e rigori, ma questa volta il Settebello esce sconfitto dalla battaglia con gli USA: nella seconda amichevole negli States infatti la Nazionale italiana di Pallanuoto viene superata per 12-11 dalla Selezione di casa. I ragazzi di Sandro Campagna nell’ultimo periodo tentano la disperata rimonta da 8-12, ma nell’ultima azione con l’uomo in più non trovano ...

Pallanuoto - amichevole USA-Italia 11-13. Buona la prima Negli States con le nuove regole : Buona la prima con le nuove regole per il Settebello: la Nazionale italiana di Pallanuoto vince la prima delle tre amichevoli con gli USA per 11-13 nonostante le quindici superiorità concesse agli avversari alle quali vanno aggiunti quattro rigori. Mattatore della sfida Di Fulvio con un poker. Gli azzurri ben si comportano difendendo con l’uomo in meno, disinnescando dieci delle quindici opportunità guadagnate dagli avversari, inoltre De ...

Tempesta di neve - pioggia e vento Negli USA : centinaia di voli cancellati : Una Tempesta si sta abbattendo sugli Stati USA del Midwest, con allerta in Kansas, Nebraska, North e South Dakota e Minnesota. Numerosi i disagi per il traffico aereo: oltre 6.500 voli hanno subito ritardi e 800 sono stati cancellati a causa della perturbazione che sta portando neve, pioggia e forti venti che rendono gli spostamenti pericolosi o impossibili sulle strade, soprattutto nelle Grandi Pianure, dove sono caduti almeno 30 cm di neve. Il ...

Tuno - arriva il “tonno senza tonno” : dopo la pancetta di alghe - ecco la novità vegana che spopola Negli Usa : Il tonno, senza tonno. Non è un nuovo numero del mago Silvan ma un prodotto vegano che sta spopolando negli Stati Uniti. Si tratta di Tuno (dall’inglese “no tuna”, ovvero “niente tonno”) ed è un alimento a base di proteine vegetali. A realizzarlo è la Loma Linda ell’Atlantic Natural Foods. Tuno è spalmabile ed è disponibile in sei varianti. I commenti sotto ai post dell’azienda produttrice sono tutti positivi ...

Lutto Negli USA : si è spento Sigi Schmid - l'allenatore più vincente della MLS : La Major League Soccer e il mondo del calcio sono in Lutto e piangono la morte di Sigi Schmid , l'allenatore più vincente della storia della MLS. Il tecnico tedesco naturalizzato americano è mancato all'età di 65 anni e si è ...

Il 26 dicembre 1963 usciva Negli USA I Want To Hold Your Hand dei Beatles ed esplose la Beatlemania : Ancora oggi la Beatlemania è un fenomono antropoligico e sociologico ritenuto interessante dagli studiosi, esploso con la pubblicazione del singolo I Want to Hold Your Hand dei Beatles negli Stati Uniti, il 26 dicembre del 1963. I Fab Four, più precisamente i compositori per eccellenza John Lennon e Paul McCartney, avevano elaborato l'arrangiamento per puro caso, quando durante una session di composizione Paul aveva eseguito l'accordo di Sol ...

Negli USA le vendite del mese di lancio di Spyro : Reignited Trilogy superano le vendite combinate dei mesi di lancio dei precedenti capitoli : Quantificare un successo (o un insuccesso) non è sempre facile all'interno dell'industria videoludica ma ci sono casi in cui i risultati positivi sono lampanti e sotto gli occhi di tutti. Un esempio? Sicuramente Spyro: Reignited Trilogy.In questo caso ci pensa Mat Piscatella, analista di NPD Group, a fare il punto della situazione rivelando un successo davvero notevole per la collection/remake dedicata all'iconico draghetto."Le vendite in ...

Dove finirebbero gli animali dei circhi se passasse il divieto di usarli Negli spettacoli : La scelta se dismettere o meno gli animali dai circhi operanti su territorio italiano non può non passare anche da un’analisi scientifica sul benessere degli animali. Come abbiamo visto nella prima parte di questa inchiesta la documentazione, portata avanti non solo in Italia dalla LAV ma in tutta Europa dal gruppo European Group For Animals, mostra qualche incertezza, specie per il lavoro di ricerca svolto da Stephen Harris. Il ...

Julia Roberts : «Negli USA gli oppioidi fanno 200 morti al giorno - dobbiamo parlarne ai nostri figli» - : Nel film, Ben diventa dipendente dopo un incidente di snowboard, come tanti ragazzi che fanno sport e si fanno male, quando il dolore è insopportabile cercano sollievo con farmaci semisintetici, dall'...