Kanye West e Kim Kardashian aspettano il quarto figlio

Kim Kardashian e Kanye West in attesa del quarto figlio: la coppia allargherà la famiglia con l'aiuto di una madre surrogata Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa del quarto figlio. Questa è la notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ultime ore. A lanciare l'annuncio è stato il sito Us

Kim Kardashian e Kanye West aspettano il quarto figlio grazie a maternità surrogata : Cicogna in arrivo per Kim Kardashian e Kanye West: le due star aspettano il loro quarto figlio. Dopo North, 5 anni, Saint di 3, e la piccola Chicago nata 11 mesi da madre surrogata, la coppia avrà un maschietto (avuto grazie all'ultimo embrione a disposizione), la cui nascita è prevista per il mese di maggio. Lo riferisce il magazine US Weekly. Come per le precedenti gravidanze, la coppia è ricorsa ad una maternità ...

Kim Kardashian e Kanye West - arriva il 4° figlio tramite maternità surrogata : Ancora uno. Secondo quanto riportato da People, Kanye e Kim Kardashian West saranno genitori per la 4° volta, la seconda grazie alla 'gestazione per altri'.11 mesi dopo Chicago, nato proprio tramite maternità surrogata, 3 anni dopo Saint e 5 dopo North, la famiglia Kardashian-West si amplierà ulteriormente. Nell'agosto scorso l'influencer aveva confessato di non pensare ad un quarto pargolo, di 'non avere fretta', ma qualcosa sarebbe ...

Kanye West sta cercando di incontrare Hideo Kojima : Il celebre rapper Kanye West è alla ricerca dell'altrettanto celebre game designer Hideo Kojima, riporta IGN.A New York, il rapper ha twittato: "Hideo Kojima si trova a NY. Dobbiamo vederci. Qualcuno sa dove si trova adesso o come posso contattarlo?"Kojima con ogni evenienza si trovava a NY per un qualche motivo legato a Death Stranding, e Kanye West le ha provate tutte per trovarlo. Cosa avrà da dirgli?Read more…

Ariana Grande e il presunto messaggio suicida di Pete Davidson : è polemica con Kanye West e Nicki Minaj : Nella serata di sabato 15 dicembre un presunto ultimo messaggio di Pete Davidson che sembrava accennare ad intenzioni di suicidio ha riportato l'ex fidanzato di Ariana Grande all'onore delle cronache. Per fortuna non si è trattato di una nota d'addio, nonostante abbia fatto preoccupare molti viste le sue condizioni di salute: non è un mistero, infatti, che l'attore di Saturday Night Live soffra di un disturbo borderline della personalità. Ma ...

Kim Kardashian e Kanye West : l'ultimo sfoggio di #Riccanza è affittare un Boeing 747 : giulia.zavan 28 November 2018 Il mondo della #Riccanza ha sempre qualche colpo di scena in serbo e l'ultimo arriva da Kim Kardashian e Kanye West . La regina dei reality americani ha mostrato su Instagram quello che potrebbe essere ...

Kanye West e Mark Zuckerberg cantano i Backstreet Boys : ... dopo aver indossato il cappellino rosso repubblicano con il suo motto, Make American Great Again, il cantante e marito di Kim Kardashian aveva deciso di fare un passo indietro dalla politica, ...

Slitta ancora l’uscita del nuovo album di Kanye West - Yandhi : il rapper trumpiano accusato di plagio da Lorde : L'uscita del nuovo album di Kanye West Slitta di qualche mese. Prevista a fine novembre per il debutto nel periodo pre-natalizio, solitamente il migliore dal punto di vista discografico, la release di Yandhi non avverrà entro il 2018. Il rapper che nell'ultimo anno si è fatto notare - e attaccare, dai comuni mortali come dai colleghi - soprattutto per l'appoggio politico al presidente Donald Trump mentre il resto dello showbusiness andava ...

