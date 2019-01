General Motors - Il nuovo presidente è Mark Reuss

Vuoi sapere dov’è Babbo Natale? Ci pensano General Motors e il Norad : Sono passati sessantatré anni da quando il numero telefonico del Norad , deputato alla Difesa aerospaziale del nordamerica, venne per sbaglio pubblicato in un’inserzione su un quotidiano locale dello stato americano del Colorado. Al suo posto doveva esserci il riferimento telefonico della catena di negozi Sears, che con una simpatica pubblicità si rivolgeva a tutti quei bambini che volevano realizzare un sogno: parlare al telefono con Babbo ...

Tesla - Elon Musk vuole acquistare le fabbriche abbandonate da General Motors : Elon Musk , patron di Tesla (foto: Getty) I ruoli secondari vanno decisamente stretti a Elon Musk . Nonostante al momento non sia più legalmente il presidente della sua creatura, passata nelle mani di Robyn Denholm, il fondatore di Tesla fa comunque valere il suo ruolo di amministratore delegato e soprattutto la sua posizione di azionista di maggioranza. Così, Musk torna a far parlare di sé e del suo gruppo con l’annuncio di voler acquisire i siti ...

General Motors - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors , che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

General Motors - Trump minaccia di bloccare i fondi per le elettriche : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors, inclusi i fondi stanziati per le elettriche. la reazione a caldo al piano di ristrutturazione annunciato dalla Casa, che prevede la chiusura di cinque fabbriche in Nord America e il taglio di 14.800 lavoratori. Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di ...