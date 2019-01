Di Maio | ' La pensione minima a 780 euro tra febbraio e marzo' E sul reddito | ' E' per i

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : 'Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione' : Forse non tutti lo sanno ma i 'puri' pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

Catania : oggi riunione della Commissione Grandi Rischi. Di Maio : 'Sospensione dei mutui per gli sfollati' : PRIMAPRESS, - Catania - La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier ...

Di Maio : Su pensione cittadinanza non si torna indietro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La pensione di cittadinanza da 780 euro al mese? L’ennesima promessa mancata di Di Maio : Dopo il reddito di cittadinanza, anche la promessa della pensione di cittadinanza si sgonfia e può a pieno titolo rientrare nel calderone delle mille e una promesse elettorali non mantenute da Di Maio e dai 5 Stelle: su una platea di potenziali beneficiari pari a 7 milioni di persone, riceveranno l'integrazione promessa da Di Maio solo 500.000 individui.Continua a leggere

Di Maio orgoglioso di quanto fatto in 5 mesi : 'sprechi - vitalizi - airforce - scorte - legge di bilancio - pensione di cittadinanza…' : Di Maio a Non è l'arena conferma di non avere dubbi sul patto di governo firmato e sugli obiettivi prefissati, elenca alcuni dei punti che è riuscito a raggiungere in collaborazione con Salvini. 12 ...