Trump | anche io voglio rivedere Kim

Trump : buon anno anche ai miei haters e ai media racconta-balle - : Rilassatevi e godetevi il viaggio, stanno succedendo grandi cose nel nostro paese!" Nel suo discorso di fine anno alla nazione, Donald Trump ha sottolineato la crescita dell'economia e l'aumento ...

Un anno senza i missili di Kim Jong-un - anche grazie a Donald Trump : ... a Pyongyang: le due Coree hanno ridotto i posti di guardia al confine e promettono nuovi collegamenti stradali e ferroviari per unire, un giorno, la penisola al resto dell'Asia e del mondo. Il ...

Trump - la Fed e il regalo offerto alle banche : Trump attacca la Fed, preparando il capro espiatorio nel caso di recessione, ma tace sul regalo che la Fed fa da dieci anni alle banche, pagando le riserve. È un bell’esempio di...

Trump - la Fed e il regalo offerto alle banche : Trump attacca la Fed, preparando il capro espiatorio nel caso di recessione, ma tace sul regalo che la Fed fa da dieci anni alle banche, pagando le riserve. È un bell'esempio di populismo strabico, ...

Spagna e Messico - i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump : sempre più pesos messicani si convertono in euro attraverso un canale privilegiato, il mercato spagnolo. Il Messico non è più il Paese di un tempo, attendista in economia, più propenso a riporre fiducia negli investimenti stranieri che a stimolare l’imprenditoria interna. Non è più il Paese con unico motore propulsivo incentrato sugli idrocarburi, raffinati dal colosso statale Pemex. Molto è cambiato nell’ultimo decennio. I pesos ...

Trump decide il ritiro delle truppe anche in Afghanistan : Pochi giorni fa il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe militari statunitensi impegnate in Siria. Secondo quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web dell'ANSA, Trump aveva motivato la decisione twittando che l'autoproclamato Stato Islamico era quasi del tutto sconfitto e che toccherà ad altri paesi occuparsi della sua definitiva disfatta. Inoltre, lo stesso politico repubblicano aveva scritto ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Trump : dopo la Siria - truppe Usa<br> lasceranno anche l'Afghanistan : Poche ore dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Siria, Donald Trump raddoppia e annuncia che saranno ritirati anche 7mila uomini dall'Afghanistan, ossia circa la metà di quanti ce ne sono attualmente. Il Presidente Usa, dunque, va oltre quello che ha fatto il suo predecessore Barak Obama, che ritirò i soldati dall'Iraq, ma desistette sulla Siria perché ascolto i consigli di chi gli diceva che serviva cautela.Cautela che ...

Trump vuole ritiro militari anche da Afghanistan - il generale Mattis se ne va : Secondo funzionari del Dipartimento della Difesa americana, Trump avrebbe ordinato il rientro di almeno metà contingente dall'Afghanistan dopo quello totale dalla Siria. Una doppia decisione che avrebbe fatto infuriare il Segretario alla Difesa James Mattis che poche ore dopo ha annunciato le sue dimissioni.Continua a leggere

Dopo la Siria anche l’Afghanistan : Trump annuncia il ritiro di altri soldati. E il generale Mattis se ne va : Dopo aver ordinato il ritiro dalla Siria il presidente Usa, Donald Trump, ha deciso di ritirare un numero «importante» di truppe anche dall’Afghanistan. Lo ha confermato un responsabile dell’amministrazione statunitense sotto condizione di anonimato, confermando le voci di un ritiro imminente anche da Kabul. «La decisione è stata presa», ha afferma...

WEF Davos - ci sarà anche Donald Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Anastasio : like a Casa Pound - Trump e Salvini - sul profilo anche un post contro la trap : Uno dei più quotati come probabile vincitore della dodicesima edizione di X Factor é sicuramente Anastasio, tra i quattro concorrenti rimasti in gara infatti, il giovanissimo rapper campano é quello che può vantare il maggior numero di ascolti sulle piattaforme di streaming. Un successo concreto quello della scommessa di Mara Maionchi, già certificato dal disco d'oro conseguito nei giorni scorsi dal suo brano di debutto: "La fine del ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Trump farà anche rabbrividire - ma sui fondamentali ha ragione. Vedi l'immigrazione : E' stata concepita in un'epoca antecedente agli smartphone, che hanno dato ai poveri del mondo una finestra sulla prosperità esistente altrove. Se basta mettere piede sul sacro suolo dell'occidente ...