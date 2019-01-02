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Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11:30 (Di mercoledì 2 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO. ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA SU VIA CILICIA, DA VIA APPIA ANTICA A PIAZZA GALERIA. SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, DA OGGI AL 12 GENNAIO, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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