Migranti | nessun porto aperto per Sea Watch in mare da 11 giorni

Migranti - Open Arms lancia l’allarme. Fabio Fazio : “Vicenda grave - nessuno sceglie dove e da chi nascere. Nemmeno a Natale” : Nella puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, su Rai1, Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e capomissione della Ong Open Arms, ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave: “Ci sono a bordo 310 persone. Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta che ci sono stati negati, abbiamo cibo e acqua per altri due giorni. Siamo andati con un’altra nave, l’Astral, a Barcellona, e abbiamo riempito il veliero con ...

Migranti e chiusura dei centri di accoglienza : il dibattito venerdì sera - a Nessun Dorma : In studio ospiti " di estrazione prevalentemente politica, ma non solo che si confronteranno sul tema. Per prenotare un posto gratuitamente per assistere alla diretta dagli studi di Etv è possibile ...

Migranti - il borgo di Sutera contro il dl Salvini : ‘Nessuno per strada. Pagheremo l’accoglienza con il bilancio comunale’ : “Nessuno verrà messo in strada. Qui resistiamo”. Sutera, uno dei borghi più belli d’Italia, 1.400 persone circa e un sindaco, Giuseppe Grizzanti pronto a tutto contro il decreto Sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel paese, in provincia di Caltanissetta, dal 2014 ad oggi sono passate 400 persone e ora 42 Migranti sono ospitati in case regolarmente affittate dall’associazione “I Girasoli” che ha in gestione il ...

Migranti - nessuno ascolta gli appelli all’umanità. E il dl Salvini peggiora l’emergenza : Cari amici a bordo di Mediterranea, Open Arms e Sea Watch. Bello sapervi in mare insieme con l’aereo Moonbird che veglia e vi informa. In questo periodo siamo riusciti in Regione Lombardia, a scrutinio segreto, a battere la maggioranza e a mantenere i test (anonimi) e non solo i colloqui e i titoli nella selezione dei direttori generali degli ospedali lombardi, garantendo un minimo di meritocrazia non partitocratica. Se penso che per il concorso ...

«I Migranti non siano un capro espiatorio. Il consenso costruito sulle paure non giova a nessuno» : Il pensare, quindi, rischia di essere soffocato, stretto da tre morse, ugualmente dannose: 'la tecnologia globalizzata e la politica localizzata' e 'l'utilitarismo che riduce il valore all'utile ...

Tendopoli San Ferdinando : la 'polveriera' di Migranti nella terra di nessuno : Dopo l'ennesima tragedia di sabato scorso, un gambiano di 18 anni è morto bruciato vivo, il prefetto ha fatto sapere di aver individuato un sito alternativo -

A Palermo nessun accordo : nella Libia tra guerra e pace l'incubo di 700mila Migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...