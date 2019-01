F1 | domani compie 50 anni Michael Schumacher La famiglia fa sapere che continua a

oasport

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Quando ci si avvicina al 3 gennaio, ormai da diversi, le emozioni si fanno davvero intense. La data, infatti, rappresenta il compleanno di, ormai da 5costretto a lottare per riprendersi dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi. In occasione della giornata di, ladell’ex ferrarista ha deciso di far uscire un comunicato, che parla sia delle sue condizioni, sia di alcune importanti iniziative.IL COMUNICATO“Siamo felici di celebrare il 50esimo compleanno dinella giornata di, tutti assieme, e vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi dal profondo del nostro cuore – le prime parole del comunicato – Come regalo la Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale. L’applicazione ufficialesarà rilasciata proprioe con essa sarà possibile ...