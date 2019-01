Come ripristinare GRUB

chimerarevo

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Dato che avete installato Linux in dual-boot con Windows, non riuscite più a scegliere quale sistema operativo avviare alla prima accensione del computer. In questo caso, vi tornerà sicuramente utile la nostra nuova guida odierna leggi di più...