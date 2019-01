Addio a Michele Tosto | il cordoglio del Calcio Catania

Figc - il dg Michele Uva verso l’ Addio : i dettagli : Figc , Michele Uva da domani non sarà più dg della Federazione, resterà comunque nell’Uefa come vicepresidente Le strade della Federcalcio guidata da Gabriele Gravina e del dg della Figc Michele Uva sono avviate a separarsi. A quanto apprende l’Adnkronos domani potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale della separazione con una conciliazione stragiudiziale. Uva resterà vicepresidente dell’Uefa fino al 2021. ...

”Addio Michele”. Esce col cane ed è finisce in tragedia : un paese in lutto : Si aggrava il bilancio sei feriti dell’incidente di poche ore fa sulla Nazionale Appia a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta: un morto un ferito grave. Michele Petrone è stato travolto ed ucciso da un’auto in corsa. Il conducente, un giovane di San Felice a Cancello, ha perso il controllo della vettura dopo aver fatto uno scatto degno del mondiale di Rally. Un’auto con quattro ragazzi a bordo lo ha travolto in pieno e lo ha ucciso, ...