Serie A | Milan e Juve a +6 rispetto all' anno scorso Romane a -18

Serie A - la Flop 11 del 2018 : ben 4 “milanesi” ed il caso Schick [GALLERY] : Serie A, la Flop 11 del 2018 vede al proprio interno ben 4 calciatori di Milan ed Inter: Kalinic delusione totale Serie A, la Flop 11 del 2018 rispecchia in parte l’annata di alcuni club. Il Milan ad esempio non ha convinto durante questo 2018, con diversi calciatori finiti nel mirino di critica e tifosi. Anche la Roma è molto presente all’interno della Flop 11 di Sportfair, stavolta però il motivo è fondamentalmente legato ad ...

Basket - Serie A – La protesta di Milano : c’è un errore clamoroso nel punteggio della sconfitta contro Avellino [GALLERY] : L’Olimpia Milano protesta per un errore arbitrale durante la sfida contro Avellino: il primo ko dei ragazzi di coach Pianigiani coincide con una ‘disattenzione’ nel punteggio Nell’ultima partita del 2018, quella coincisa co la 13ª Giornata del campionato di Serie A, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per la prima volta dopo 12 successi. I ragazzi di coach Pianigiani hanno perso con Avellino, ma sulla partita ...

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Serie A Basket - risultati e classifica dopo la 13ª Giornata – Primo ko per Milano - dietro un poker di seconde : L’Olimpia Milano si ferma per la prima volta, al secondo posto si forma un poker di 4 squadre: risultati e classifica della 13ª Giornata della Serie A di Basket L’ultima Giornata della Serie A d Basket del 2018 coincide con una grande sorpresa. dopo 12 vittorie consecutive, l’Olimpia Milano perde il Primo incontro della sua regular season contro Avellino che sale al secondo posto. Una seconda piazza ‘condivisa’ con ben 3 squadre: Venezia ...

Basket - Serie A : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

Serie A - Avellino show : prima sconfitta per Milano : ROMA - prima sconfitta in campionato per Milano che dopo dodici vittorie di fila è stata battuta da Avellino al PalaDelMauro . La sfida della tredicesima giornata di Serie A finisce 85-81: per la ...

Basket Serie A - l'Olimpia Milano ad Avellino perde la prima stagionale. Tutti i risultati della 13giornata : Si ferma a 13 la striscia di imbattibilità dell' Olimpia Milano , che cade al PalaDelMauro, battuta per 85-81 dalla Sidigas Avellino , al termine di un match combattuto e in equilibrio. A fine match, ...

Basket - Serie A : Avellino infligge il primo stop a Milano - Venezia ko a Reggio Emilia : ROMA - Si interrompe alla tredicesima giornata di campionato la cavalcata vincente di Milano. L'impresa di imporre il primo stop all'Olimpia capolista la firma Avellino, che con questo successo di ...

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

Serie A Basket – Reggio Emilia sorride - ko Milano : i risultati da tutti i campi : Milano ko, bene Brindisi e Trento: i risultati della 13ª giornata di Serie A di Basket E’ in corso una nuova giornata del campionato italiano di Serie A di Basket. Dopo l’anticipo di questa mattina tra Cantù e Pistoia, tante le sfide di questo pomeriggio domenicale. sorride Avellino: la squadra campana ha mandato al tappeto l’Olimpia Milano col punteggio di 85-81. Bene anche Sassari che ha trionfato in trasferta Brescia ...

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Basket - Serie A LIVE : Milano ad Avellino perde la prima stagionale : A breve la cronaca del match Scott Bamfroth celebra la vittoria di Brescia. LaPresse Brescia-Sassari 71-95 Sassari sbanca Brescia: la squadra di Vincenzino Esposito travolge la Leonessa grazie ad un ...

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Calcio - Serie A : Milan-Spal 2-1 il finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse