Ricky Martin papà per la terza volta | ecco Lucia | la vita che nasce contro i pregiudizi

'Maluma è gay e farà cominug out come Ricky Martin' : la predizione della maga in tv : Sul web e sui media sudamericani continuano a circolare rumors riguardanti la presunta omosessualità del cantante Maluma, il quale si può dire che su questa notizia ci ha costruito parte del successo della sua carriera musicale. Ad oggi, però, Maluma non si mai espresso nel dettaglio su questo argomento, preferendo quasi mantenere quel velo di mistero. In queste ultime ore, invece, ci ha pensato la maga Mhoni Vidente a fare la sua profezia e in ...