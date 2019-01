tuttosport

: Ramsey, il 'Boxing Man' corteggiato dalla Juventus | Tuttosport - JuveAddict1 : Ramsey, il 'Boxing Man' corteggiato dalla Juventus | Tuttosport - JuventusNewsUN : ?? Ramsey, il 'Boxing Man' corteggiato dalla Juventus ?? Nato il 26 dicembre del 1990, il gallese era un fondista al… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) TORINO - Chiamatelo 'Man' , se preferite. Così non vi scorderete il giorno in cui è nato: 26 dicembre 1990. Aaron, da non confondere con Gordon Ramsay , l'iracondo chef d'Oltremanica, ...