Germania | van contro la folla | Puntava solo gli stranieri

In Germania i treni non arrivano in orario : Ritardi, scioperi e problemi alle infrastrutture stanno facendo crollare l'affidabilità e la reputazione della rete ferroviaria tedesca

Giovani studenti di cui andar fieri : le storie di Matilda e Daniele da Ravenna in Germania e Nuova Zelanda per un anno con un programma ... : Per i Kiwi , così vengono chiamati coloro che sono nati in NZ, lo sport è fondamentale: si praticano tutti i tipi di sport, da quelli più conosciuti come il rugby , lo sport nazionale, molto sentito ...

Maurizio Vannoni tra gli "Italiani di Germania" in forze all'European XFEL : Quarantaquattro anni, padre di due gemelli - un maschio e una femmina - e una passione smisurata per la scienza, Maurizio Vannoni è una delle risorse in forza all'European X-Ray Free-Electron Laser, ...

Spread - quando i tassi spaventavano la Germania : Dal 1957 all'agosto 1974 lo Spread era opposto a quello di oggi, cioè penalizzava, fino al massimo di circa 300 punti base (il 3%) nel 1966, i titoli della Repubblica Federale tedesca e non quelli della Repubblica Italiana...

Olanda-Germania - arbitro piange per la madre morta e van Dijk lo abbraccia : Un abbraccio in campo fa clamore, nel calcio europeo. Protagonisti, il difensore olandese Virgil van Dijk e l'arbitro rumeno Ovidiu Hategan. Tutto è avvenuto alla fine di Germania-Olanda, e non era un ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gol di Werner - Sané - Promes e Van Dijk : Con il successo sulla Francia di venerdì scorso l'Olanda aveva condannato la Germania alla cocente retrocessione in Serie B in Nations League . E stasera in terra tedesca è andata a prendersi le Final ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Germania 1-2. Azzurrini avanti con Parigini - Waldschmidt firma la doppietta decisiva : L’Italia Under 21 esce sconfitta anche dall’amichevole di Reggio Emilia contro i pari età della Germania: così come accaduto con l’Inghilterra gli Azzurrini partono bene e vanno avanti prima di farsi rimontare. Al vantaggio di Parigini al 21′ del primo tempo risponde con una doppietta Waldschmidt, che prima impatta su rigore a fine frazione e poi firma il sorpasso ad inizio ripresa. Nel primo tempo l’Italia inizia ...

Samsung One UI e Android 9 Pie beta arrivano in Europa su Galaxy S9 e S9+ - a partire dalla Germania : Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono in Germania la prima beta di Android 9 Pie con la nuova personalizzazione Samsung One UI, con una manciata di giorno di ritardo rispetto a quanto previsto. L'articolo Samsung One UI e Android 9 Pie beta arrivano in Europa su Galaxy S9 e S9+, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

Germania - giovani Cdu imbarazzano Angela Merkel : i militanti cantano l'inno nazista : È la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli quando alcuni giovani militanti della Cdu, il partito di Angela Merkel, intonano una canzone della Wehrmacht, l'esercito tedesco ai tempi di Hitler. Un video che, comprensibilmente, sta mettendo in grave imbarazzo il partito guidato dalla cancelliera tedesca.A quanto riferiscono il quotidiano berlinese Tagesspiegel e il sito online dello Spiegel, un gruppo di militanti della Junge ...

Passi avanti Pie : beta a giorni in Europa su Samsung Galaxy S9 - Germania in pole : Buone notizie sul fronte Android Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, per cui a partire dal 15 novembre in Germania verrà inaugurato il programma di beta testing. Finora non era stata diffusa ancora una data certa a riguardo, e ci si era limitati a parlare del rilascio della versione stabile a bordo dei dispositivi sopra citati, oltre che per il Note 9, da gennaio 2019. L'indicazione viene fornita dal portale 'allaboutSamsung.de', che si ...