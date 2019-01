Basket | guai per l’Olimpia Milano | l’infortunio di Tarczewski è più serio del previsto

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Basket - Serie A 2019 : Varese trionfa nel derby di Natale (89-69) e lascia nei guai Cantù : Trionfo di Natale per la OpenJobMetis Varese nell’atteso derby con il fanalino di coda Cantù al termine di un match senza storia, già deciso dopo il primo quarto con i tiratori varesini, in particolare Scrubb, vero mattatore di giornata, devastanti soprattutto nel tiro da 3 punti. Cantù, in seria difficoltà sia in difesa che in attacco, ha provato in qualche modo a riaprire il match, soprattutto a metà del terzo quarto, riportandosi a -10 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : tutti i guai di Avellino tra Comtec - BAT - lodi e coach Vucinic con un piede fuori dall’Irpinia : La Sidigas Avellino, alla vigilia del suo impegno in Basketball Champions League contro Ludwigsburg, scopre in un sol colpo un numero molto importante di problemi a livello societario che potrebbero spiegare molte cose, tra cui la pesantissima sconfitta di Trieste (110-64) nell’ultimo turno di campionato. A riportarli è, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora. Partendo da quello che, paradossalmente, è il minore dei ...

Basket - il presidente di Cantù Gerasimenko nei guai : possibili rischi per la stagione : A Cantù la pace, ormai, sembra un concetto dimenticato. Solo che stavolta lo stato di calamità potrebbe portare a delle conseguenze molto brutte. Il governo russo infatti, ha posto in essere un paio di azioni contro il presidente del club brianzolo, Dmitry Gerasimenko: per prima cosa ha fermato la produzione delle sue acciaierie e in più ha bloccato tutti i conti correnti a lui riconducibili. Non solo: la Red October, che sponsorizza il club, è ...