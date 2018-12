Sventato un attacco hacker ad aziende italiane di auto e moto

wired

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Cybersecurity (Getty Images) Ricorda la sigla di un taxi, invece Roma225 è il nome affibbiato dagli analisti delle società di cybesecurity Cybaze e Yoroi all’malware sferrato pochi giorni prima di Natale ad almeno duedel settore. Un’incursione “enigmatica”, di cui gli esperti di sicurezza informatica hanno diffuso i dettagli in un rapporto pubblicato qualche giorno fa, svelando il malware, che era riuscito a passare indenne i controlli di altri gruppi di cybersecurity. Ed è stato smascherato e bloccato dai sistemi di Cybaze e Yoroi sulla soglia dellefinite nel mirino, prima che potesse infettarne i computer.Gliri della minaccia malware hanno puntato ledell’e della. Il malware viaggiava via mail: un messaggio dal Brasile, scritto in un buon italiano dal presunto partner di un grande ...