Neonato da record! Nessuno si aspettava che fosse così grande | ecco quanto pesa

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Non era mai nato un bambinonte come Ali all’Arlington Memorial Hospital, in Texas. Il ‘piccolo’ – eufemismo – è un verorecord. La mamma, Jennifer Medlock, ha partorito lo scorso 12 dicembre e non siassolutamente che il bambino che stava aspettando sarebbe statogrosso:circa 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once) ed è lungo 53 centimetri (21 pollici) e, come detto, detiene il record delpiùnte mai venuto al mondo in quella struttura.Ha stupito persino il personale sanitario con le sue dimensioni: quando il medico l’ha portato da mamma e papà subito dopo il parto ha dichiarato di non aver mai visto un. Dopo aver partorito, Jennifer ha detto di aver immaginato che il suo secondogenito avrebbe avuto un peso sui 4 chili e mezzo, come quello della figlia che era nata due anni prima. Insomma, non aveva avuto il minimo ...