Lele Spedicato torna in video con i Negramaro | Un nuovo anno meraviglioso per

Buon 2019 con Lele Spedicato dei Negramaro in video per gli auguri speciali ai fan prima del tour : Lele Spedicato dei Negramaro in video augura Buon 2019 ai fan. Una vera sorpresa per tutti coloro che ne aspettavano il ritorno, dopo il dramma dell'emorragia cerebrale e la lotta per tornare a una vita normale. Il chitarrista della band, che sarà in tour a partire dal mese di febbraio, ha stappato una grande bottiglia per un augurio speciale a tutti i fan che aspettavano di rivederlo almeno in video. Il gruppo torna quindi alla ...

Lele Spedicato parla per la prima volta dopo la malattia : "Il vostro amore mi ha sostenuto" : La voce di Lele Spedicato emoziona tutti. A due mesi dall'emorragia cerebrale che lo ha colpito, il chitarrista dei Negramaro ha inviato un audio che è stato trasmesso durante l'evento Vanity Fair Stories. "Volevo ringraziarvi tutti dell'amore che mi avete mandato in questi ultimi mesi. Volevo dirvi che mi è arrivato tutto, mi ha travolto e mi ha sostenuto. E vi ringrazio con tutto il cuore di così tanto affetto. Spero a ...

Migliorano le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro con la riabilitazione e la nascita del figlio Ianko : Un'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre l'aveva ridotto in coma farmacologico, ma le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro, recentemente diventato papà per la prima volta, sono ora in continuo miglioramento. Dimesso dopo un mese dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi sta affrontando una terapia di riabilitazione per recuperare a pieno tutte le funzioni in vista del ...

