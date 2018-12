iPhone XS Max prende fuoco | era nella tasca posteriore dei pantaloni

Smartphone che prendono fuoco da soli : l’ultimo caso con un iPhone Xs Max : (Foto: Josh Hillard, iDrop News) Un altro Smartphone si aggiunge alla lista di quelli che si sono spontaneamente incendiati nel corso degli ultimi anni. Si tratta di iPhone XS Max, l’ultimo e più evoluto modello di gadget messo in commercio da Apple nonché il più costoso dell’intera categoria. Secondo quanto riportato da iDropNews l’incidente è avvenuto in Ohio, dove un’unità del dispositivo sarebbe esplosa nella tasca di ...

HONOR V20 con Link Turbo batte iPhone XS Max in un download test : Scopriamo insieme come funziona Link Turbo, una delle feature più interessanti (oltre che esclusiva) del nuovo smartphone HONOR V20 L'articolo HONOR V20 con Link Turbo batte iPhone XS Max in un download test proviene da TuttoAndroid.

Come resettare iPhone XS Max : Apple si è da sempre contraddistinta per i suoi prodotti ben ottimizzati. Tuttavia, Come tutti i dispositivi in commercio, anch’essi risentono di non pochi problemi. Può capitare che il vostro gioiellino si blocchi improvvisamente a leggi di più...

Cover subacquee per iPhone XS e XS Max : Se si ha un dispositivo del calibro di iPhone XS o iPhone XS Max tra le mani, per proteggerlo al meglio da intemperie o per sfruttarlo al massimo in tutto e per tutto potrebbe risultare leggi di più...

Iliad prezzi di iPhone XS - XS Max - XR e 8 : Offerta Iliad comprare iPhone XS, XS Max, XR e 8 con l'opertatore. Tutti i prezzi degli ultimi iPhone da acquistare con operatore Iliad.

Iliad - il listino prezzi di iPhone XS - XS Max - XR e 8 | Info e dettagli promo 50 Giga e Voce : Iliad inaugura ufficialmente ila vendita di iPhone XS, XS Max, XR e 8. Online il listino dei prezzi per chi acquista il melafonino con piano telefonico del gestore francese Iliad ufficializza il ...

Iliad : il listino prezzi di iPhone XS - XS Max - XR e 8! | Dettagli promozioni 50 Giga e Voce : Iliad inaugura ufficialmente ila vendita di iPhone XS, XS Max, XR e 8. Online il listino dei prezzi per chi acquista il melafonino con piano telefonico del gestore francese Iliad ufficializza il ...

Iliad : ecco i prezzi di iPhone XS - X Max - XR e 8! | Le promozioni 50 Giga e Voce : Iliad inaugura ufficialmente ila vendita di iPhone XS, XS Max, XR e 8. Online il listino dei prezzi per chi acquista il melafonino con piano telefonico del gestore francese Iliad ufficializza il ...

Che delusione il prezzo iPhone XS - XS Max e XR con Iliad Italia : poco sconto e rate dimenticate : Chi sperava nel prezzo iPhone XS, XS Max e magari pure iPhone XR con Iliad Italia super scontato resterà molto deluso nel sapere che l'operatore mobile ha lanciato il suo listino per i melafonini ma il risparmio è talmente esiguo da non essere per nulla interessante. Tanto più, almeno per il momento, le soluzioni rateali d'acquisto non sono per nulla contemplate sullo store del vettore. Insomma, una disdetta su più fronti. Il prezzo iPhone XS ...

Piace più iPhone XR di iPhone XS e XS Max? Sembrerebbe di sì : Avreste mai detto che iPhone XR potesse fare meglio degli iPhone XS e XS Max? Forse perché più economico e colorato, l'ultimo melafonino ad essere stato lanciato sul mercato sta avendo la meglio su quelli che sono i veri top di gamma della line-up 2018. A riferirlo è stato il VP product marketing di Apple, Greg Joswiak, che ha anche affermato come il dato non sia figlio di una situazione che è andata via via maturando, ma di una tendenza che ...

Impareggiabile Fortnite su iPhone XS - XS Max e XR : a 60 fps grazie all’ultimo aggiornamento su iTunes : Giocatori di Fornite in possesso di un iPhone XS, XS Max o anche iPhone XR siate coscienti di quanto segue: la vostra esperienza di gioco del titolo mobile del momento è decisamente migliore rispetto a quella dei possessori di altri iPhone ma anche di tanti device Android. grazie all'ultimo aggiornamento presente su iTunes, ecco che ogni sessione sarà ben diversa dalle precedenti e il motivo è di natura puramente tecnica. Con l'ultimissima ...

Ecco gli sfondi di iPhone XR - iPhone XS e iPhone XS Max : Anche quest’anno Apple non ha deluso le aspettative presentando iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. A bordo degli smartphone di casa Cupertino troviamo il sistema operativo iOS 12 e tanti sfondi personalizzati in base al leggi di più...

Migliori offerte iPhone XS Max : i prezzi più bassi del momento : Siete alla ricerca di un iPhone XS Max ma volete spendere il meno possibile? Nessun problema: in questa guida troverete un elenco dei prezzi in rete di iPhone XS Max, a partire dal più conveniente. leggi di più...

Confronto iPhone Xs MAX vs GALAXY NOTE 9 : chi scatta FOTO migliori? : Una sfida IPHONE Xs Max contro GALAXY NOTE 9: chi scatta FOTO migliori tra i telefoni che costano più di 1000€? In molti ci avete chiesto un Confronto tra il top di gamma di Apple leggi di più...