Domotica | Deebot 710 | l' aspirapolvere robot economico e che non graffia i mobili

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Isono uno dei gadget più sottostimati del panorama tecnologico. Presenti sul mercato ormai da 20 anni, sono a metà strada tra un eterno incompiuto e un prezioso alleato per risparmiare tempo e fatica nelle faccende domestiche. All'inizio sembravano un crac destinato a diffondersi nelle case di tutti nel giro di pochi anni; poi, complici un costo davvero troppo elevato, poca innovazione e i dubbi dei più scettici sul funzionamento, si è capito che i nuovisarebbero rimasti una nicchia per gli appassionati. Adesso, però, il settore sembra aver imparato dai propri sbagli e ha fatto grossi passi in avanti nel corso degli ultimi anni proponendo prodotti all’avanguardia a prezzi ridotti rispetto al passato. Grazie soprattutto a una concorrenza sempre più agguerrita: dopo un periodo in cui...