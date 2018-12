sportmediaset.mediaset

(Di lunedì 31 dicembre 2018)ha un talento innato per il tennis e una grande passione per il calcio , sport in cui non se la cava affatto male. Come ha dimostrato al Mubadala World Tennis Championship, torneo esibizione di Abu Dhabi. Nole ha deliziato infatti gli spettatori presenti con un raffinato ...