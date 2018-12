Coppia omosessuale riproduce il celebre bacio di Times Square e riceve migliaia di like

huffingtonpost

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Non ha bisogno di descrizione questa immagine che immortala un marinaio appena sbarcato dalla US The Sullivans che bacia il marito Kenneth. I due hanno riproposto ilscatto del marinaio e dell'infermiera alla fine della Seconda Guerra Mondiale a. Subito postata sulla pagina Facebook della Naval Station Mayport, la foto ha ottenutodi condivisioni."Bryan mi aveva detto di vestirmi completamente di bianco perché voleva rifare la famosa foto ma non sapevo che avesse vinto la lotteria fino al giorno in cui è tornato". E' tradizione che un marinaio vinca il privilegio di poter sbarcare per primo e baciarsi con i propri cari a favore di telecamera. Così è stato per Woodington, marinaio bianco, e il marito afroamericano.