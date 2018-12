Ci sarà una nuova tassa per i turisti a Venezia

Riparte il futuro - storia di Sara e della sua lotta per una ricostruzione trasparente e partecipata a L’Aquila : I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questa storia è Sara Vegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con ...

Vincent Cassel sarà padre per la terza volta : Tina Kunakey aspetta un bambino - : Foto che hanno fatto il giro del mondo perché per 5 anni, pur ammettendo nelle interviste di avere avuto altre storie, l'attrice italiana era sempre riuscita a mantenere il più stretto riserbo sulla ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

sarà un 2019 nefasto nelle profezie della mistica Baba Vanga : “Attentato a Putin - Trump diventerà sordo - crollo economico in Europa - nuovo devastante tsunami e violento meteorite sulla Terra” : La famosa mistica bulgara, Baba Vanga, che aveva “previsto” gli attentati dell’11 settembre, la Brexit e l’ascesa dell’ISIS, ha lasciato le sue previsioni anche per il 2019, ormai imminente. Secondo Baba, 2 dei più importanti leader mondiali si ritroveranno nei guai con il nuovo anno: il presidente russo Vladimir Putin affronterà un tentativo di omicidio da qualcuno all’interno della sua scorta mentre il presidente statunitense Donald Trump ...

Conte : «Non è una manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba : i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera : Una fonte vicina all'operatore americano Verizon riferisce che i Google Pixel 3 Lite saranno ufficializzati nella primavera del 2019 L'articolo Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba: i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera proviene da TuttoAndroid.

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : una discesa libera senza un vero favorito - chi sarà il padrone della Stelvio? : Dopo il break dovuto alle festività natalizie, torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, con l’ultimo appuntamento prima di Capodanno, ovvero la due-giorno di Bormio. Sulle neve della Valtellina, infatti, andranno in scena una discesa libera (domani alle ore 11.30) ed un supergigante (venerdì alle 11.45), con gli uomini-jet pronti a darsi battaglia sulla Stelvio, una pista con punti tecnici e selettivi e altri nei quali si toccano ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Morto Giovanni Martorana : l'attore detto U Saracinu ucciso dalle esalazioni di una stufa : l'attore Giovanni Martorana è stato trovato Morto a 53 anni nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso dell'attore palermitano, detto U Saracinu, è...

sarà una donna lo "Sportivo dell'Anno 2018" di Finale Ligure : 150 atleti di varie discipline coinvolti nell'evento, sei dirigenti sportivi, quattro tecnici, società sportive che operano nel mondo del calcio, del baseball, della pesca sportiva, due società di ...

M5S - Senatrice L'Abbate su manovra : "sarà una svolta per il nostro Paese" : ... l'istituzione di ricerche tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile presso Taranto, per studi su tecnologie pulite, fonti energetiche rinnovabili, nuovi materiali, economia circolare'. '...

Beyond Good & Evil 2 : presente una modalità single player - ma sarà necessario essere sempre connessi alla rete : Ubisoft ha comunicato che per giocare a Beyond Good & Evil 2 sarà necessario dotarsi di una connessione a internet costante, riporta DSOgaming.Quanto meno il gioco offrirà la possibilità di giocare sia in co-op che in solitaria, il che significa che il titolo presenta anche una modalità di gioco in single player. Sembra sicuramente contro-intuitivo che un titolo con una modalità single player richieda la connessione costante alla rete, ma ...

Baseball - Serie A1 2019 : confermata la struttura a 8 squadre. Ci sarà una sola Nettuno - definita anche la data della prima giornata : Potevano essere diverse le formazioni di Nettuno presenti in Serie A1, e invece ce ne sarà una sola. Questo è quanto è stato ratificato dal Consiglio Federale nella giornata di oggi, dopo una discussione particolarmente lunga. Il format della massima Serie resta, com’era già stato preannunciato poche settimane fa, a 8 squadre. UnipolSai Fortitudo Bologna, Parma Clima, Rimini, T&A San Marino, Nettuno City, Castenaso, Godo, Rangers ...