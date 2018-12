Stress | come capire se una persona sta soffrendo attraverso gli occhi

Tempo libero dei bambini - come gestirlo senza Stress : Non costringeteliNon interferite nella sceltaSosteneteliEvitate la competizioneFategli vivere ogni attività come un giocoNon tutti i bambini mostrano interesse per un’attività extra. Alcuni non ne vogliono proprio sapere di allenamenti, corsi di musica e lezioni di calcetto. Altri invece, fanno fatica a conciliare il Tempo libero e gli impegni scolastici e spesso si annoiano con facilità e mollano dopo poco Tempo. Il ruolo dei genitori anche ...

Sesso - una coppia su tre non lo fa più : colpa dello Stress. Come risolvere il problema : In passato a lamentarsi di scarse attenzioni da parte dei rispettivi compagni anche molte stelle del mondo dello spettacolo, da Sharon Stone a Brigitte Nielsen, da Monica Bellucci a Belén Rodríguez, ...

Dieta della forchetta - dimagrire senza Stress. Ecco come funziona : Si chiama Dieta della forchetta e ha come obiettivo quello di far perdere peso senza che la persona che si sottopone alla Dieta soffra in modo eccessivo. “The for kit! Diet”, è questo il nome originale del regime alimentare ideato da Ivan Gavriloff e Sophie Troff che promettono si tratti di una Dieta che fa dimagrire senza, però, far soffrire. Tra l’altro, la Dieta della forchetta non è nemica della vita sociale. Grazie alla Dieta della ...

Natale : come arrivare al 25 dicembre organizzati e senza Stress : Prepararsi per il Natale già dai primi giorni di dicembre potrebbe sembrare una scelta azzardata ma quante volte capita di ritrovarsi gli ultimi giorni a correre tra i negozi, alla ricerca di regali, idee per il pranzo con i parenti e l"abito giusto per l"evento? Ecco dunque la tabella di marcia per vivere senza stress il momento più felice dell"anno.Se è già tardi per il black Friday e il Cyber Monday, due momenti tra i più attesi per lo ...

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli Stress test dell'Europa? : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm le quattro Banche analizzate dallo studio delle autorità comunitarie per certificare la resistenza agli shock

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli Stress test dell’Europa? : Venerdì scorso, a borse chiuse, sono arrivati i risultati degli stress test ad opera dell’Autorità bancaria europea sugli istituti europei. Nei test dell’Eba e della Bce (Banca bentrale europea) si ipotizzavano scenari di diversa natura in condizioni avverse per le Banche da qui al 2020, per testare in particolare la capacità di resilienza e di reazione in termini di perdita di capitali e solidità patrimoniale. Ottime notizie per il settore in ...

Stress test - ecco le prime banche italiane che li hanno superati. E la Borsa corre Btp-Piazza Affari - come mettersi al riparo : Intesa Sanpaolo è la prima banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore negli Stress test. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto. Terza Ubi