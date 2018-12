Pianigiani non fa drammi | ' Me l' aspettavo'

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria arrivata nel quarto periodo. Non era facile”; Micov : “Disputato un buon incontro” : L’Olimpia Milano espugna Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Simone Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la ...