Pensioni e LdB 2019 | su quota 100 e RdC ampie distanze tra maggioranza e opposizione

Pensioni Quota 100 e LdB2019 : nuovo ok anche dal Mef - ma i sindacati scendono in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 dicembre 2018 continuano a registrare un dibattito politico molto acceso, con un forte antagonismo tra le dichiarazioni della maggioranza e dell'opposizione. Se dal Governo si conferma la bontà della Manovra ed in particolare degli interventi di riforma della previdenza (con l'avvio della Quota 100 e l'aumento delle minime), dalla minoranza si parla di promesse tradite e si evidenzia la necessità di ...

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...

Pensioni - Quota 100 e RdC in LdB2019 : fact checking e lite con l'Inps - decreti a gennaio : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 21 dicembre 2018 si concentrano sull'iter legislativo della legge di bilancio 2019, con la fiducia richiesta al Senato e lo slittamento dei decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza a gennaio. Nel frattempo dal Governo proseguono le dichiarazioni in merito ai provvedimenti in corso d'approvazione, mentre l'opposizione critica fortemente l'impostazione della Manovra. Manovra: i decreti per la ...

Pensioni - quota 100 e LdB 2019 : soddisfazione del Governo - ma non mancano critiche : Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al capitolo della riforma previdenziale ed in particolare alle nuove modifiche previste nell'ultima versione della legge di bilancio 2019. Dalla maggioranza si esprime soddisfazione in merito al risultato raggiunto, ribadendo che nel prossimo anno si avvierà il superamento della legge Fornero. Ma nuove critiche giungono non solo dall'opposizione, visto che anche il presidente dell'Inps esprime perplessità ...

Pensioni anticipate : Q100 passa in LdB 2019 - ma risorse calano da 6 - 7 a 4 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi dettagli in merito alle nuove uscite anticipate tramite la quota 100 ed in particolare sulle coperture e sulla data di partenza. Nel frattempo si registra la soddisfazione dei due Vice Premier Salvini e Di Maio in merito al via libera giunto da Bruxelles sulla Manovra e quindi sui provvedimenti di riforma della previdenza e del welfare contenuti all'interno. Mentre ...

Riforma Pensioni e LdB2019 - per Conte Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'non si toccano' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 19 dicembre 2018 vedono l'intervento diretto del Premier Conte nella discussione con i Commissari UE sulla legge di bilancio 2019 e sulle principali misure di Riforma, ovvero la Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Ma la quadra sul rapporto tra deficit e pil al 2,04% sarebbe stata trovata anche agendo sulle dismissioni, sulle tax expenditures e su di una nuova web tax. Nel frattempo anche dal Ministero ...

Pensioni e LdB 2019 : restano quota 100 e welfare - ma ancora niente accordo con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi provvedimenti in merito al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed in particolare sulle rivalutazioni degli assegni. Il Governo avrebbe infatti allo studio un rinnovo del blocco delle perequazioni per chi percepisce mensili superiori a tre volte il minimo Inps. Nel frattempo il Ministro dell'Economia Tria invia a Bruxelles la bozza aggiornata della legge di ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : nuovo vertice - si punta a confermare Quota 100 e RdC : Le ultime novità ad oggi 17 dicembre 2018 sulla questione previdenziale e la Manovra vedono proseguire i confronti interni alla maggioranza sui provvedimenti chiave, con la conferma della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. La ricerca della quadra sui conti è arrivata attraverso il reperimento dei fondi da altri capitoli, seppure da Bruxelles era auspicato un intervento di messa in sicurezza dei conti Pensionistici. Nel frattempo ...

Pensioni e LdB 2019 - su quota 100 trattativa accesa con l'Europa : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 16 dicembre 2018, vedono proseguire le trattative tra Italia e Unione europea in merito alla legge di bilancio ed alle misure di pensionamento anticipato tramite quota 100, oltre che per il reddito di cittadinanza. Nel frattempo, dalla maggioranza si conferma anche l'intenzione di proseguire con i tagli agli assegni d'oro, mentre dall'opposizione si critica fortemente l'efficacia dei nuovi ...

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : nel Governo è rebus su come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

Pensioni Quota 100 - reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Pensioni - Quota 100 e LdB 2019 : Governo insiste - ma per Moscovici 'non ci siamo ancora' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 dicembre 2018 vedono ancora mancare un accordo sulla Manovra tra il Governo italiano e la Commissione Europea, nonostante le nuove proposte messe sul tavolo. Sulla Quota 100 si punta a contenere i costi con una clausola di salvaguardia rispetto alla spesa annua, oltre che attraverso l'adozione di finestre mobili d'accesso. A tal proposito il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione ...

Pensioni quota 100 e LdB2019 : per Conte 'la Fornero non è un totem' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 11 dicembre vedono arrivare nuove dichiarazioni dal premier Giuseppe Conte in merito al superamento della legge Fornero ed alle misure di riforma del settore previdenziale e del welfare previste all'interno della legge di bilancio 2019. Nel frattempo emergono nuovi interessanti dettagli sulle proposte che l'esecutivo avanzerà alla Commissione europea al fine di trovare un accordo ed evitare l'apertura ...