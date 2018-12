LIVE Sci di fondo | Tour de Ski Dobbiaco 2018 in DIRETTA | 30 dicembre | De Fabiani punta in

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2018 in DIRETTA : eliminate le azzurre - tocca agli uomini. Attesa per Pellegrino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara del Tour de Ski: a Dobbiaco si parte con una sprint in tecnica libera. Tra i protagonisti al maschile ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con il numero 19, mentre vedremo come si difenderanno con il 27 Francesco De Fabiani, con il 35 Maicol Rastelli, con il 71 Dietmar Noeckler e con l’86 Giandomenico Salvadori. Tra le donne è arrivato il forfait dell’ultimo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Della Mea stupisce : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2018 in DIRETTA : nella sprint qualificate Laurent e Brocard tra le donne - avanti Pellegrino - Zelger - Nizzi e De Fabiani al maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara del Tour de Ski: a Dobbiaco si parte con una sprint in tecnica libera. Tra i protagonisti al maschile ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con il numero 19, mentre vedremo come si difenderanno con il 27 Francesco De Fabiani, con il 35 Maicol Rastelli, con il 71 Dietmar Noeckler e con l’86 Giandomenico Salvadori. Tra le donne è arrivato il forfait dell’ultimo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : PARIIIIIIIIIIISSSS!!! Doppietta vicina - finale da fenomeno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin arrabbiata e prima - Curtoni ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino si gioca la vittoria nella sprint di Dobbiaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara del Tour de Ski: a Dobbiaco si parte con una sprint in tecnica libera. Tra i protagonisti al maschile ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con il numero 19, mentre vedremo come si difenderanno con il 27 Francesco De Fabiani, con il 35 Maicol Rastelli, con il 71 Dietmar Noeckler e con l’86 Giandomenico Salvadori. Tra le donne è arrivato il forfait dell’ultimo ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin arrabbiata e a caccia del record - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

LIVE Sci alpino - superG Bormio e slalom Semmering in DIRETTA : orari - startlist - tv e streaming : Doppio appuntamento oggi, sabato 29 dicembre, con la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le donne saranno impegnate a Semmering, in Austria, per il quarto slalom speciale della stagione. La grande favorita non può che essere la statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice della disciplina sino ad ora e decisa a riscattare il quinto posto in gigante di ieri. Le principali avversarie saranno la slovacca Petra Vlhova, l’austriaca ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : ottima Bassino - prova la rimonta! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Si annuncia grandissimo spettacolo sulla neve austriaca, con una prima discesa che ci ha regalato le prime sei classificate in appena 18 centesimi! Al comando, ancora una volta, Mikaela Shiffrin, ma le rivali sono davvero in scia. Seconda posizione per Stephanie Brunner a 2 centesimi, quindi ...

LIVE Slalom gigante Semmering 2018 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : 2ª manche ore 13.30 : diretta Slalom gigante Semmering, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Semmering 2018 Panorama, quattordicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 SECONDA manche Slalom gigante Semmering ORE 13.30 classifica PRIMA manche Slalom gigante Semmering 1. Mikaela Shiffrin , USA, 1:02.32 2. Stephanie Brunner , AUT,...