Inter | Un' azione in stile militare Gip convalida l' arresto di 3 ultras

Inter-Napoli - restano in carcere i tifosi accusati degli scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Milano - scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale e giusta. Ingresso Nainggolan? Valutazione da allenatore' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che permette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Morte tifoso Inter - la rivelazione di un ultras arrestato : ‘sequestrato’ l’audio shock : Novità importanti sugli scontri avvenuti prima della gara Inter-Napoli e che ha portato alla Morte di un tifoso nerazzurro. Uno dei tre ultras dell’Inter arrestati ha fatto il nome dell’organizzatore del raid, un appartenente alla curva. La notizia arriva dall’avvocato difensore, Mirko Perlino, all’uscita dal carcere di San Vittore, dove il Gip Guido Salvini sta ascoltando i tre tifosi. Inoltre l’audio che ...

Etna - terremoti ed eruzioni : la relazione Ingv all'Interno di una mostra : Scienza e fotografia per conoscere meglio l'Etna Patrimonio dell'Umanità, per vivere con consapevolezza ai piedi del vulcano consci della sua attività e dei suoi splendidi paesaggi che per i più sono ...

Orchestra sinfonica - rimozione di Giorgio Pace : Interrogazione di Barbagallo : Dopo il provvedimento di rimozione del sovrintendente dell'Orchestra sinfonica siciliana Giorgio Pace, interviene il parlamentare del PD Barbagallo

Juventus - Cuadrado Intervento al ginocchio : l'operazione è perfettamente riuscita : TORINO - Juan Cuadrado si è sottoposto a Barcellona a un'operazione per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo ...

Etna - INGV : “Attivate le faglie di Fiandaca-Pennisi - Pernicanca e Ragalna” - rilevato “un campo di deformazione complesso che Interessa l’Intero vulcano” : Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’attività dell’Etna svolte dalla Sezione di Catania – Osservatorio Etneo dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sono state analizzate le immagini SAR (Satellite Aperture Radar) dei due seguenti passaggi del satellite Sentinel 1 dell’ESA (European Space Agency), facente parte del sistema Copernicus: A) 22 dicembre 2018 h 05:04 GMT B) 28 dicembre 2018 h 05:04 GMT L’INGV ...

Inter-Napoli - spunta un nuovo video degli scontri : “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione : spunta un nuovo video degli scontri che hanno segnato la vigilia della partita tra Inter e Napoli, a Milano. Le immagini delle violenze tra le due tifoserie sono state riprese da un residente di via Novara. L'articolo Inter-Napoli, spunta un nuovo video degli scontri: “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pontida - morto un uomo travolto da un treno. Interrotta la circolazione ferroviaria : Un uomo è morto travolto da un treno, nella mattinata del 28 dicembre, nel Bergamasco. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. "La circolazione ferroviaria è stata Interrotta dalle 7.20 fra le stazioni di Ambivere Mapello e Cesano Caprino Bergamasco - ha comunicato Rete ferroviaria italiana - per un investimento mortale di una persona da parte del regionale 5032 di Trenord, nella tratta Bergamo - Lecco, in arrivo ...

“Inter significa integrazione - accoglienza - futuro. Chi non accetta il no al razzismo - non è uno di noi”. Il comunicato della società : L’Inter ha preso una netta posizione in merito ai fatti accaduti durante l’incontro di ieri col Napoli, anticipato da uno scontro tra tifoserie (con la morte di un ultras nerazzurro) e caratterizzato dai continui cori razzisti nei confronti di Koulibaly. La società ha voluto dissociarsi dagli episodi tramite un comunicato pubblicato nella giornata odierna, dopo aver appreso che dovrà giocare le prossime due partite casalinghe a porte ...

Inter significa integrazione - accoglienza e futuro senza discriminazioni : In riferimento ai fatti avvenuti nel corso della partita Inter-Napoli di Santo Stefano e alla decisione assunta dal giudice sportivo

L'Inter : 'No alla discriminazione. Chi non lo accetta non è uno di noi' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

"Inter significa integrazione - accoglienza e futuro" : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...