iltabloid

: RT @PossibileIt: Alla marcia #TrisultiTerradEuropa, perché la #Certosa di #Trisulti non può diventare la 'Certosa di #Bannon', ma deve torn… - Fra0283 : RT @PossibileIt: Alla marcia #TrisultiTerradEuropa, perché la #Certosa di #Trisulti non può diventare la 'Certosa di #Bannon', ma deve torn… - Cronacaemotori : Frosinone, Comune: Curcio è il nuovo dirigente tecnico - tixxyma : RT @PossibileIt: Alla marcia #TrisultiTerradEuropa, perché la #Certosa di #Trisulti non può diventare la 'Certosa di #Bannon', ma deve torn… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Diverse le pubblicazioni che portano la sua firma in qualità di co-autore, come il "Rapporto sull'economia romana 2005-2006; Conoscere per trasformare L'analisi socioeconomica a sostegno dei progetti ...