Berlusconi | ' Gilet azzurri a gennaio in tutte le piazze'

Berlusconi lancia i gilet azzurri : "Questa legge di bilancio, che nessun governo serio avrebbe potuto presentare, è il logico coronamento di una politica economica che ha già impoverito i risparmi degli italiani - spiega il Cav - ha ...

Berlusconi : gilet azzurri in piazza : 20.22 "I gilet azzurri indossati dai nostri parlamentari sono il simbolo di un'Italia che non vuole distruggere, ma ricominciare a costruire:un'Italia che dice basta tasse,giù le mani dalle pensioni, giù le mani dal volontariato, giù le mani dall'Italia che lavora e che produce!".Così il leader FI,Berlusconi,rilanciando le proteste contro la Manovra "Gli stessi gilet azzurri a gennaio saranno nelle piazze di tutte le città italiane per ...

Berlusconi adesso lancia protesta dei gilet azzurri : "Basta tasse ai cittadini" : Anche in Italia, come succede in Francia ormai da mesi, scenderanno in piazza i gilet. Ma non gialli, bensì azzurri, quelli di Forza Italia, che occuperanno le piazze italiane a partire da gennaio per protestare contro il governo e le misure contenute nella manovra. Incassato già il primo battesimo, con la protesta messa in atto in Aula della Camera prima del voto di fiducia e replicata poi all'esterno, davanti Montecitorio, i gilet azzurri si ...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera. Berlusconi lancia "i gilet azzurri" : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

