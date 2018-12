Tragedia Corinaldo - i legali del 17enne : “Non era nel locale” : Tragedia Corinaldo, i legali del 17enne: “Non era nel locale” Il giovane, al momento indagato, è sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe scatenato la fuga dal “Lanterna azzurra” nella quale sono morte 6 persone lo scorso 8 dicembre. Ma gli avvocati ribattono: “Estraneo ai fatti, non si trovava nella ...

Tragedia Corinaldo - Natale a casa per l’ultimo paziente ferito : oggi le dimissioni : dimissioni alla vigilia di Natale per l'ultimo paziente rimasto ferito nella calca della discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo e che era ancora ricoverato nel reparto di Clinica neurologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nella Tragedia della notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi sono morte sei persone nell’attesa dell'esibizione di Sfera Ebbasta.Continua a leggere

Sfera Ebbasta preannuncia il suo ritorno sul palco dopo la Tragedia di Corinaldo : Il trapper più ascoltato su Spotify nel 2018, Sfera Ebbasta, è tornato attivo sui social-media per preannunciare online il suo ritorno sul palco a seguito della drammatica vicenda di Corinaldo che è costata la vita a sei persone, finite schiacciate dalla calca che, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, era accorsa in massa all'uscita del locale Lanterna Azzurra per via di uno spray urticante al peperoncino spruzzato nel locale. Sfera Ebbasta e ...

Sfera Ebbasta dopo la Tragedia di Corinaldo : «Quello che è successo mi ha stravolto» : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anni«Sono stati giorni di silenzio e riflessione, anche per me. Non è facile trovare le parole giuste, non esistono parole giuste per descrivere il dolore che questa tragedia ha creato». dopo lunghi giorni di silenzio Sfera Ebbasta torna a parlare. Nemmeno per lui niente può essere più come prima dopo la ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla Tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Tragedia di Corinaldo - insulti e prese in giro alle vittime sui social : Foto e commenti al limite dell'assurdo stanno circolando in queste ore su un noto social network, Instagram per la precisione, dove si stanno pubblicando immagini sarcastiche che ritraggono alcune delle vittime della Tragedia di Corinaldo, avvenuta due settimane fa in provincia di Ancona, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre. I fatti li ricordiamo in breve: centinaia di ragazzini erano in attesa del concerto del cantante Sfera Ebbasta ...

Tragedia Corinaldo - tutti i feriti usciti dalla terapia intensiva : Buone notizie finalmente dall'Azienda ospedali Riuniti di Ancona dove erano stati ricoverati i feriti più gravi di quella terribile notte alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Nelle terapie intensive del nosocomio non ci sono più pazienti rimasti feriti nella confusione di quella serata. Nel polo sanitario restano ricoverati nei vari reparti ancora sei pazienti.Continua a leggere

Tragedia Corinaldo - vergognosa ironia online sulle vittime : petizione online per fermarla : Una petizione per salvare Benedetta Vitali, la 15enne tra le vittime della discoteca Lanterna Azzurra, almeno dal linciaggio mediatico. L'obiettivo è "tutelare utenti diffamati/minacciati da account social falsi". Già oltre 2mila firme.Continua a leggere