SuperG Bormio 2018 | TURBO Paris! Vittoria capolavoro | Mayer beffato con un finale da

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio e slalom Semmering in DIRETTA : orari - startlist - tv e streaming : Doppio appuntamento oggi, sabato 29 dicembre, con la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le donne saranno impegnate a Semmering, in Austria, per il quarto slalom speciale della stagione. La grande favorita non può che essere la statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice della disciplina sino ad ora e decisa a riscattare il quinto posto in gigante di ieri. Le principali avversarie saranno la slovacca Petra Vlhova, l’austriaca ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia cercherà di essere protagonista sulla mitica Stelvio dopo la fantastica doppietta conquistata in discesa: Christof Innerhofer scenderà per primo, Dominik Paris ha invece avuto in dote il pettorale numero 16. I nostri portacolori sono pronti a una nuova battaglia su una pista particolarmente impegnativa e ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : Peter Fill - fermato dal mal di schiena - rinuncia a discesa e SuperG : Brutta tegola per la squadra azzurra che si appresta a disputare discesa libera e superGigante validi per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Bormio: Peter Fill, che nella seconda prova cronometrata odierna sarebbe sceso in pista con il pettorale numero dieci è stato costretto a dare forfait a causa del mal di schiena e non sarà al cancelletto di partenza nei prossimi giorni. Al sito della FISI Peter Fill ha raccontato i motivi ...

Sci alpino - c'è l'ok della FIS : confermata sia la discesa che il SuperG di Bormio : La FIS dà l'ok per Bormio: venerdì 28 e sabato 29 dicembre si terranno discesa e SuperG della Coppa del mondo maschile Il doppio appuntamento di Bormio è stato ufficialmente confermato dalla FIS. La ...