Lazio | il Toro sulla via dei sogni

Serie A da Halloween : Totti alla Lazio - Maldini all’Inter - Del Piero al Toro -FOTO- : Serie A- Un’iniziativa simpatica, divertente e geniale, messa in atto dalla pagina instagram di “Serie A The Movie”. Un modo per augurare Halloween a tutti gli appassionati di calcio in un modo totalmente originale e orribile. Orribile per l’impatto visivo e storico di alcune storiche bandiere del nostro calcio italiano, vestite totalmente dei colori degli […] L'articolo Serie A da Halloween: Totti alla Lazio, ...